Pablo Allegri: "Confío mucho en el proceso que comenzó en Newell's con Larriera

–Newell’s acostumbra a hacer la pretemporada en su predio. Cuando llega un entrenador siempre dice: “Dónde voy a estar mejor que en este predio”. Eso es bueno. Pero salir también ayuda a formar el grupo, a confraternizar, a vivir otras cosas. Y es bueno para Newell’s, para el desarrollo de la institución. Nos encontramos con mucha gente uruguaya que es hincha de Newell’s y está bueno acercarle la institución al que vive acá. Todo eso suma mucho y es positivo.

–Con respecto a los refuerzos, hay algunos que están al caer, como el Colo Ramírez (anoche acordó su llegada) y Ever Banega y la expectativa es que se ponga punto final.

–Nosotros más que nadie esperamos que se logren cerrar y así poder celebrar la llegada de cada uno. Ojalá puedan subirse al Buquebus para cuando volvamos a casa.

–¿Banega es uno de los jugadores que deberían estar llegando ni bien se desvincule de Al-Shabab?

–Estamos esperando que se termine toda la documental necesaria para que pueda venir. Ever tiene expectativas, nosotros también. Ya no depende ni de Ever ni de nosotros. Estamos a la espera de quienes tienen que firmar los papeles, para que esto se concrete.

–¿Larriera los puso en una situación más complicada el miércoles cuando habló de la necesidad de incorporar en la columna vertebral del equipo?, ¿o ya venían hablando de reforzar en esos puestos?

–Mauricio no nos pone en una situación incómoda porque cuando vino al club nos dio su opinión. Ariel sabe qué es lo que se tiene que incorporar. El que elige las incorporaciones es Ariel, porque esto es institucional. Estamos felices de que Mauricio sea nuestro técnico. Estoy muy contento de las opiniones que recibo de él de la gente que vive en Uruguay, de la que lo vio trabajar, no solamente la de Peñarol. Estuvimos con dirigentes de River de Montevideo y hablaron maravillas de Mauricio, y también de Raúl Salazar (su ayudante de campo). En relación a nuestro plantel, sabemos que hay cosas que faltan. En cuanto al cuerpo técnico, sabemos que este es el camino,

–¿Qué expectativas hay para lo que viene, en el comienzo de un año donde Newell’s necesita ser protagonista?

–En el fútbol argentino, cuando arranca un torneo los 28 equipos tienen la misma expectativa, porque estamos en una competencia muy exigente, donde todos terminan peleando por algo. El formato de torneo da para que todos estemos ilusionados en que podemos ir por lo máximo. Hace un tiempo declaraba que todos los años teníamos que ir por un puesto superior al del año anterior. Este último año no se nos dio. Hoy nos tenemos que superar, no en relación al último año sino al del anterior, volviendo a una copa. Ese es el sueño de mínima por el que tenemos que ir, aunque siempre está el sueño de lograr lo máximo.

–Por la convivencia constante que estás teniendo durante estos días con Larriera, quizás más de la que mantenés en Rosario, ¿qué nos podés decir de su trabajo, de su llegada al plantel?

–Soy una persona que empatizo mucho con cualidades humanas y creo que Mauricio las tiene. Está trabajando tranquilo y veo un plantel que está metido. Los que quieren venir al club lo hacen porque quieren ser parte de este proceso. Entonces eso va generando un círculo virtuoso y tiene que ser el proceso a transitar por Newell’s durante este 2024.

–Sos un hombre que está en permanente contacto con la AFA, ¿cómo vivís las críticas que a veces se hacen de que Newell’s no tiene peso en AFA?

–No creo que Newell’s no tenga peso en AFA. Tampoco me pongo a discutir la sensación que cada uno tiene. El hincha tiene derecho a pensar a su manera, e incluso a criticarnos de que lo hacemos mal o no como ellos pretenden. Ahora si tengo que dar mi sensación, no siento que estemos afuera de la AFA, ni que Nacho no tenga una buena relación con Chiqui Tapia. El club no tiene una mala relación con AFA. Así como no discuto la opinión de los periodistas cuando nos critican, tampoco la del hincha, que a veces habla desde el dolor. Los sentimientos no son discutibles.

–¿Qué análisis hacés de los años de gestión que lleva esta dirigencia?

–Hay muchas cosas positivas, y también te vas a encontrar con las negativas. Soy de analizar mucho los reportajes que me hacían antes de las elecciones. Siempre decía que venía al club porque andaba realmente mal. Salimos 20 de 26 en uno de los torneos y 26 de 26 en el otro. ¿Yo iba a salvar al club? No, pero estaba preocupado y angustiado. Y creo que en el primer año lo mejoramos mucho. En el segundo año tuvimos todos una gran ilusión. No es discutible el hecho de haber ido a buscar a Gabriel (Heinze), porque era el técnico que el ciento por ciento quería. El contrato era por un año, se terminó el proceso y hoy estamos emprendiendo un nuevo camino deportivo. Si después tengo que analizar lo referido a la infraestructura de estos dos años, es muy bueno. Me enorgullece cada vez que entro a Bella Vista y veo que se está construyendo el hotel (para las inferiores). Después podemos discutir si vamos a demorar 8 meses, un año o 14 meses, pero se va a concretar dentro de nuestra gestión. Son cosas que le quedan al club y es a donde tenemos que apuntar. Cuando vas al Parque, está todo en obra. En el estadio se hicieron palcos, se pusieron luces led, baños, innumerable infraestructura. Si vas a Malvinas, avanzó un montón. Obviamente que falta. Newell’s un club muy grande, con muchos predios, y en todos se fue avanzando. Creo que desde la infraestructura y los procesos que se están desarrollando vamos para adelante. En inferiores, hay un proyecto. Adrián Coria está trabajando en unificar todo para que los chicos tengan el rodaje necesario para poder llegar a primera. Nosotros llegamos y había chicos en primera que no habían tenido paso por reserva. Genaro Rossi debe haber jugado dos partidos, Nazareno Funez, un poquito más. Así como ellos dos había un montón. Lo bueno es generar el tiempo necesario para que ellos maduren y podamos disfrutarlos todos los hinchas de Newell’s. A mí no me importa que esos chicos a lo mejor debuten en el momento que nosotros ya estamos afuera del club, porque soy hincha de Newell’s, y a mí me duele cuando el equipo pierde y me pone feliz cuando gana.

–¿Necesariamente Newell’s es un club que, como los demás del fútbol argentino, tiene que vender en cada mercado de pases?

–Que vendamos un jugador en cada mercado de pases es bueno para la rueda productiva que debe tener el club. Newell’s tiene que acostumbrarse a que en todos los mercados se venda un jugador, como cuando yo era chico. Vendías a Balbo y aparecía Batistuta. Tenemos que llegar a ese laburo. Es el trabajo que el dirigente tiene que armar para que el club pueda producir así. Si no vendés, tapás a todos los chicos y te encontrás con que la rueda no gira.

–¿Hoy el objetivo es vender alguno de los que están?

–Newell’s tiene un plantel en el que muchos son vendibles. De hecho tenés dos jugadores en la selección sub-23 (Juan Sforza y Panchito González) que van a ir a jugar el Preolímpico. Son jugadores que son mirados. No solamente ellos. Hay jugadores que son apetecibles por el mercado nacional como extranjero. Nosotros no salimos con la carpeta para vender a tal jugador. Escucharemos al que haga una buena oferta, que al club le sirva, y también al futbolista, porque también tenemos que ayudarlo a que le sirva para crecer.