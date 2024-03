O'Connor: "Cuando vi el hueco pateé porque si no me iban a putear muchísimo"

La noche del sábado se extendió más de la cuenta para Tomás O’Connor , pero más allá de lo tarde que cenó y se fue a dormir, todo lo vivido antes valió la pena. El pase a Campaz, la búsqueda de la descarga y después el resto, esa maniobra casi maradoniana , sacándose tres jugadores de encima antes de definir. De afuera generalmente parece sencillo, pero desde adentro un milímetro o una fracción de segundo puede ser mucho. Pese a ello, O’Connor tuvo la lucidez necesaria como para darse cuenta en qué momento meter el remate. “Cuando vi el hueco pateé porque si no me iban a putear muchísimo” , tiró el volante ofensivo en el inicio de la charla con La Capital , el día después de semejante maniobra. Y no hay porqué poner en duda esa capacidad para darse cuenta, en medio de la jugada, que una mala toma de decisión podía despertar cierto malestar en el hincha. Sin dudas una cabeza que funciona al ciento por ciento.

Fue por ese tremendo gol que convirtió ante Instituto, el que le valió los tres puntos a Central, que fue el último jugador en dejar el Gigante de Arroyito, por un grupito de chicos que le hicieron marca personal y no le querían dejar ir hasta no sacarse una foto o que les firmara un autógrafo. Eso sí, cuando se subió al auto que manejaba su papá lo primero que hizo fue busca el gol. “Me gustó porque fue una linda jugada” , argumentó uno de los destacados en la victoria canalla ya al día siguiente, a punto de afrontar un domingo “en familia”, que arrancaba con un almuerzo entre varios y una tarde también compartida con sus seres más queridos.

¿Cuándo vio el gol? “Lo vi cuando me iba a mi casa, iba manejando mi viejo así que aproveché para verlo. Obviamente cuando llegué a mi casa lo volví a ver, junto con la familia, y con el relato, que le da un gustito especial. Contento porque sirvió para la victoria”, dijo O’Connor.

Oconor2.jpg Después de eludir a tres rivales, O'Connor mete el derechazo goleador para el delirio de todo el Gigante de Arroyito. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tu papá te sacó a los apurones de la cancha, fuiste el último en irte del Gigante porque muchos chicos te pidieron fotos.

Sí, salí por el playón y me agarró mucha gente, también los chicos que estaban del lado de afuera de la cancha. Pero estaba con mi familia, entre ellos mi sobrinita, y mucho no le gusta que me saque fotos, ja. Pero había muchos chicos y traté de cumplir con casi todos porque no siempre se puede. Pero todavía no había comido y mi familia tampoco, por eso mi viejo me apuró un poco, para que me meta rápido al auto y nos fuéramos.

¿Y qué gol viste mientras ibas en el auto?

Me gustó porque fue una linda jugada. Fue después de un cambio de frente, que fue algo que habíamos entrenado en la semana porque sabíamos que Instituto metía mucha gente por adentro y la volcaba hacia un mismo lado. Cuando recibe Gusa (Sández) trato de darle una opción de pase porque desde ese lado izquierdo me siento más cómodo porque me queda el perfil para adentro. Vi que el Bicho se cerró e hice lo que siempre me dice Jaminton, que es romper por adentro porque él siempre me la va a dar. Después se fueron abriendo los espacios y pude terminarla con gol.

¿Fuiste resolviendo sobre la marcha o ya sabías lo que ibas a hacer?

Mirá, cuando entrás al área las cosas pasan muy rápido. Cuando me la devolvió el Bicho vi que alguien se llevó las marcas y por eso traté de hacer un control un poco más largo para que la pelota me quede adelante. Creo que ese control fue bueno porque hubo dos jugadores que me quisieron cortar y no llegaron, cuando estaba por patear me quedé sin espacios y por eso hice un amague más. Cuando vi el hueco pateé porque si no me iban a putear muchísimo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flacapital%2Fstatus%2F1766641734597910842&partner=&hide_thread=false GOLAZO CANALLA



Tomás O'Connor y una gran jugada individual para marcar el 1 a 0 a favor de Rosario Central ante Instituto.pic.twitter.com/1MOyiAH10m — Diario La Capital (@lacapital) March 10, 2024

Gran mérito tuyo, pero la descarga de Campaz fue muy buena también.

Obvio. Con el Bicho tenemos una relación muy buena, es un crack. Por ahí tenemos discusiones en los partidos porque la jugada pide otra cosa, pero a veces es difícil resolver bien a tanta velocidad, pero hicimos bastantes goles de esa forma, algunas veces asistiéndolo yo a él. Lo importante es que ese gol sirvió para ganar. No importa quién meta el gol mientras Central gane.

¿Tu gol podrá ser elegido como el mejor o uno de los mejores de la fecha?

Qué se yo, ja. Estoy contento porque sirvió para ganar porque lo necesitábamos. Lo importante es que gane Central, que sigamos ahí y que la gente esté feliz. Después, si es el mejor, top 3, top 5, me da lo mismo.

Campaz recuperó parte de su nivel y lo mismo Malcorra. Cuando eso pasa la cosa se hace un poco más fácil.

Pasa que marcan la diferencia y verlos desde atrás es un placer. Uno trata de ayudarlos para que puedan hacer lo mejor posible su trabajo. Hay veces que la gente no puede ver que a los dos los marcan de a dos o tres jugadores porque lo van conociendo cada vez más. No es fácil jugar siempre para ellos, pero da gusto ver cómo intentan una y otra vez.

Se complicó, en el buen sentido por supuesto, el hecho de ganarse un lugar en el equipo. Ahora hay jugadores como Martínez y Jonatan Gómez que también están en la pelea.

Ni hablar. Siempre dije que es una competencia sana y en lo personal me sirve muchísimo para mejorar el nivel. Los refuerzos que vinieron aportaron mucho al grupo y no lo digo sólo desde lo futbolístico, sino desde lo humano, y eso nos pone contentos a todos. Jony Gómez fue el primero que me vino a abrazar después del gol. El otro día me invitó a comer un asado en su casa y hablamos mucho. Después del partido me mandó un mensaje felicitándome y para mí eso vale mucho, más viniendo de un jugador como él.

Tomas.jpeg O'Connor fue el último jugador de Central en dejar el Gigante. Se quedó firmando autógrafos y sacándose fotos con varios chicos.

¿Te invitó a vos solo o fueron varios?

No fui yo solo. Hacía poquito que había llegado y me dijo que me quería conocer y es lindo que te digan “me gusta mucho cómo jugás”, más de un jugador de su trayectoria. En el día a día aporta mucho, lo mismo que Caramelo, Ibarra y yo trato de aprender de ellos.

Como volante creativo, ¿sienten que les está faltando meter más veces la pelota dentro del área para aprovechar a Abel Hernández, Cervera o Dupuy?

Todos son jugadores importantes porque cuando no tenemos el balón se sacrifican mucho por el equipo y como volante siempre rescato esa actitud. Todos tenemos que entender que a Central ahora lo ven de otra manera y a veces la pelota les va a llegar más y otras no tanto, pero nosotros trabajamos para mejorar día a día y una de esas mejoras tiene que ver con tratar de meter muchas más veces la pelota dentro del área.

Está claro que necesitaban el triunfo más que nada, por las dos derrotas que traían, pero sobre todo para volver a acomodarse de cara a la clasificación.

Sí, sabíamos que necesitábamos un triunfo para seguir expectantes para los puestos de clasificación, pero también porque no estábamos contentos con lo que habíamos hecho en los partidos con Huracán y Vélez. Teníamos muy en claro que debíamos dar otra imagen y lo logramos. Colaboró mucho el apoyo de la gente, que nos hizo sentir muy cómodos, y como siempre decimos, este equipo quiere pelear todo lo que pueda. A este grupo le dolió más que a nadie las dos últimas derrotas, sobre todo por las formas en las que se dieron.

Oconor3.jpeg ¡Para vos! Tomás O'Connor corre mirando hacia un sector en particular del Gigante, en una dedicatoria especial.

Ahora Copa Argentina, no les queda otra que cambiar el chip. Es el inicio de uno de los varios desafíos que tienen por delante en este semestre.

Sí, está claro. Sabemos que a diferencia del año pasado, que fue hermoso, tenemos más competencias y no es fácil, pero creo que este grupo está preparado para todo porque tiene muchos jugadores de experiencia que empujan en todo momento. En lo personal trato de escucharlos mucho para tener la misma mentalidad que tienen ellos.