Newell's: Rodrigo Fernández Cedrés sobresalió dando batalla

Existen pocos motivos para sentirse satisfecho con la producción de Newell’s en esta primera etapa de competencia. El debut exitoso en la Copa Argentina frente a Midland y no mucho más para resaltar. Fue eliminado en la fase de zonas de la Copa de la Liga, perdió el clásico jugado en el Coloso y el plantel se devaluó, colectiva e individualmente.

El combativo volante central mantuvo un nivel parejo durante toda la Copa de la Liga y terminó siendo el octavo futbolista con mejor promedio en recuperaciones. En base a entrega y garra, fue el sostén del mediocampo rojinegro para conquistar la pelota.

Durante los dos meses y medio que jugó, desde fines de enero hasta la mitad de abril, el futbolista de 28 años hizo honor a su apodo de Pitbull, raza canina que fue utilizada para la pelea hasta que esa práctica salvaje se prohibió. Con otros recursos, permitidos, el mediocampista demostró que es un peleador nato en el campo de juego.

Su mal desempeño frente a Defensa y Justicia en la última fecha no opacó lo realizado hasta entonces. Tuvo pocos puntos oscuros en el torneo. Y uno fue el tema de las tarjetas. La roja contra Sarmiento le impidió estar en el crucial partido frente a Boca. También faltó frente a Tigre por acumular cinco amarillas.

Durante la pretemporada, Larriera pidió un cinco, le apuntó a Fernández Cedrés, que se encontraba en Santos, y no le erró. A partir de la transferencia de Juan Sforza, el club se reforzó con el uruguayo, a préstamo y con una opción de compra. Eso sí, de otras características a las de Sforza. Y partido tras partido, cumplió, con temperamento y actitud.

Le faltó compañía en la Copa de la Liga

No es poca cosa que haya sobresalido batallando en el mediocampo, teniendo una mínima colaboración. Franco Díaz no fue su mejor compañía cuando lo acompañó para integrar el doble cinco. Tampoco Julián Fernández fue un respaldo. Encima, Larriera planteó siempre un esquema ofensivo, con extremos que a lo sumo ayudaron ocupando espacios pero sin quite.

Fernández Cedrés faltó en la primera fecha, contra Central Córdoba (1-0), porque hacía poco que se había incorporado y todavía no estaba en plenitud física. Pero al partido siguiente, ante Lanús (2-0) fue titular y desde ese instante siempre estuvo entre los once, salvo por las causas mencionadas anteriormente, que obedecieron a suspensiones.

Los aspectos a corregir

Tiene cuestiones a mejorar, como las coberturas hacia atrás, para no perder rivales a sus espaldas. Otra cuestión a corregir son las entregas. Por momentos falló pases sencillos, dándole al rival la posibilidad de recuperarla sin exigirse.

Sin tener un nivel descomunal, mantuvo una regularidad y una solvencia que lo hicieron indispensable en Newell’s, también el octavo mejor equipo en cantidad de recuperaciones. En buena medida, esta producción fue por la labor del Pitbull.

Faltó y fue ireemplazable

Fernández Cedrés fue el indiscutible cinco titular del conjunto rojinegro. Y las veces que faltó se lo extraño. Quedó en evidencia a partir de los problemas que tuvo Larriera para armar el doble cinco frente a Boca. No tiene un reemplazante. Por características es Julián Fernández, pero no respondió como lo supo hacer en la época que dirigía a la Lepra Frank Kudelka. Otro cinco de marca en el plantel no hay.

El Pitbull no señaló ningún gol con la camiseta rojinegra, pese a que registró 6 remates. Pero tampoco es para lo que se lo trajo. En su carrera, desde que debutó en la primera de Danubio en la temporada 2016, convirtió 7 goles. Su tarea es otra, la recuperación. Y en ese sentido no falló. Las estadísticas refrendaron el juego que se observó del uruguayo adentro la cancha y que le valieron el reconocimiento del hincha.

Ganó la reserva

La reserva de Newell’s (16 puntos) lo dio vuelta este jueves y venció a Sarmiento (5), en Junín, por 2 a 1, por la 9ª fecha. Los goles fueron de Agustín Juárez y Lisandro Pola. El equipo de Ricardo Lunari se ubica en la 3ª posición de la zona B.