Newell's falló en las transiciones defensivas y fue goleado

Los goles de Racing, más allá de sus virtudes, de la capacidad de ejecución de los ataques y de las definiciones, expuso serias falencias del equipo rojinegro ante la pérdida del balón. Lo expresó sin vueltas el entrenador rojinegro Mauricio Larriera. “Cometimos varios errores en las transiciones. Habíamos analizado que Racing es muy bueno en las transiciones, y ahí fallamos. Retrocedimos mal, no estuvimos vigilando bien ni bien balanceados. Una cosa es estar mano a mano y otra estar en inferioridad numérica”, planteó.

Si bien el tanto de la apertura fue un tiro desafortunado de Mura, que dio en Martino y se le metió de emboquillada a Macagno, la jugada expuso una serie de errores, desde Salas corriendo en soledad por izquierda, hasta Maravilla Martínez, indescifrable para la zaga local, moviéndose sin marcas, a la espera del toque de Solari y que al final fue hacia Mura. Las pérdidas de futbolistas rivales fueron frecuentes en la lepra.

Rodrigo Fernández quedó fuera de foco en esa acción, descolocado, corriendo desde atrás. El volante central, responsable de las coberturas, tuvo una mala noche. Quedó en evidencia en el segundo gol. Responsable de meterse entre los centrales cuando Newell's avanzaba, apenas Martino la perdió por un mal pase en campo adversario, el cinco empezó a descender pero sin posibilidades de marcar a Martínez, que ya le había sacado distancia. La habilitación de Solari encontró al nueve corriendo solo para tocarla sobre Macagno.

El gran zurdazo de Bruno Zuculini que se metió en el ángulo para el tercero de Racing tuvo la facilidad de que el ingresado Guillermo Balzi no estaba bien ubicado y no lo encimó. A favor del volante, es un número diez devenido en volante central para cumplir el rol del sustituido Franco Díaz, uno más de los que no contuvieron el fútbol aceitado de la visita.

La última conquista, con Gabriel Rojas gambeteando por el centro y la precisa definición de Martínez ante Macagno fue consecuencia de los desbarajustes de un equipo a esa altura confundido y golpeado por el marcador adverso.

Nunca en el torneo tantos cumplieron una actuación tan deficiente. A Méndez y Martino se le filtraron por los costados, sin que May y Aguirre los ayuden. El doble cinco, de Fernández y Díaz, no quitó en el medio ni respaldó al fondo. Velázquez y Glavinovich sufrieron con Martínez y Salas. Hubo razones individuales, pero ante todo colectivas en el retroceso para tal descalabro.

Newell's dispuso de oportunidades para convertir. Y, ante todo, ejerció mayor tiempo la posesión. Pero esto no necesariamente es una garantía de éxito. Depende de la eficacia con la que se maneja al balón para así acrecentar la chance de triunfo. En los partidos contra Lanús (2-0), Belgrano (1-0) y Unión (3-1), la tuvo menos tiempo que su rival, de manera más pronunciada en esas dos últimas presentaciones, y ganó.

En la última fecha, la controló más, pero Racing lo goleó. En las transiciones defensivas hay que buscar el motivo de tamaño porrazo.

Sin variantes en el banco

Newell's le ganó a Belgrano y Larriera habló de la chance de un recambio de futbolistas ante la frecuencia de partidos que tendría en dos semanas. Pero optó por repetir contra Unión y Racing. La razón fue que el equipo estaba rindiendo y no quería alterar el crecimiento evidenciado. Ante el Tate le dio resultado, contra los de Avellaneda, sufrió. El entrenador tampoco cuenta con futbolistas que, las veces que hayan ingresado, demostraron que pueden ser una alternativa. Por eso, la reincorporación de Francisco González, luego de su participación con la selección argentina sub-23 en el Preolímpico, es bienvenida.

Ninguno de los que fueron ingresando desde el banco en estas primeras fechas de la Copa de la Liga dieron señales de ser sustitutos que se acercan al nivel de los titulares. Las opciones no aparecen, por lo que el equipo así resulta muy corto.

Por este motivo es que se espera más de Ignacio Schor, Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández, Giovani Chiaverano, Misael Jaime, Jeremías Pérez Tica, Esteban Fernández, Guillermo Balzi, Augusto Schott y Leonel Vangioni, todos suplentes que fueron ingresando en diferentes partidos. El lunes fue al banco por primera vez Brian Calderara, recuperado de una lesión. Es un futbolista que pueda aportar soluciones.

En tanto, el último refuerzo, Matko Miljveic, por el momento no jugó y es una incógnita lo que es capaz de aportar considerando el tiempo que lleva sin jugar, desde septiembre.

Por el presente de todos los mencionados, Panchito González es el que asoma con más fuerza como una interesante opción, si no es de titular al menos para ser suplente. El torneo pasado lo culminó en un nivel aceptable y llega de jugar en tres partidos del Preolímpico. Habrá que esperar si ya es considerado para el partido ante Estudiantes o recién estará para el clásico.

Hacia Miami

Newell's viajó a primera hora de este miércoles para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi y el Tata Martino, que ya se prepara para el amistoso, programado para el jueves, a las 21.30, en el DRV PNK Stadium.

El arribo de la comitiva de Newell's al aeropuerto de Miami está prevista a las 7.50 de este miércoles. Y a las 11.15. el entrenador Mauricio Larriera y el capitán Ever Banega brindarán una conferencia de prensa en el DRV PNK Stadium, sede del partido.

Suplemento de la gira

Con motivo del acontecimiento histórico que vivirá Newell's en el amistoso contra el Inter Miami de Lionel Messi y Gerardo Martino, el diario La Capital publicará un suplemento especial el jueves 15 de febrero, con detalles de este evento.