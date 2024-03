Marketplace: el nuevo mercado negro para delincuentes

En Marketplace hay de todo, pero un amplio porcentaje se lo lleva el abanico de opciones ilegales que delincuentes ofrecen sin ningún tipo de pudor. Desde autos, motos, bicis o artículos de electrónica robados, hasta inmuebles. También están quienes publican de buena fe y terminan siendo estafados con técnicas que apuntan al aprovechamiento de la situación en la que se puede encontrar el vendedor, que por necesidad económica, accede a escenarios de transacciones sospechosas.

Uno de los incontables casos que llamó la atención fue cuando en diciembre se descubrió que un grupo de personas ofrecía terrenos en barrios de Roldán vía Facebook. Se trataba de transacciones falsas que daban la impresión de ser legales. Si la operación se efectuaba, el comprador se enteraba del engaño al momento de intentar ejercer sus derechos, por ejemplo, al solicitar un permiso de edificación.

La Municipalidad de Roldán dio cuenta de estas estafas cuando particulares de más de cinco lotes se acercaron a pedir el cambio de titularidad, la mayoría tenían dueños registrales fallecidos y se encontraban en proceso de sucesión.

>> Leer más: Alerta por ventas truchas de terrenos en barrios de Roldán a través de Facebook

“Marketplace es un mercado negro, por eso se dan tantas estafas. Es un sitio que no está regulado, no hay ningún tipo de control. Entonces, cualquiera puede vender lo que sea. Si se roba una moto, lo más probable es que a las 24 horas aparezca publicada en esta página. Todo lo que tiene que ver con mercadería mal habida está ahí”, explicó Aníbal Lazzaroni, profesor de Investigación Criminal y experto en ciberdelito.

Luca, un joven que vive en la zona oeste de Rosario sintió ruidos fuertes afuera de su vivienda y salió a ver qué pasaba. Se encontró con el portón de su casa roto y sin su bicicleta. A las pocas horas, el joven ingresó en Facebook y vio la bici publicada no solo en Marketplace, sino que también en otros grupos de compraventa de la red social. Al tener cámaras de videovigilancia que registraron el hecho, sumado a la evidencia que consiguió a través de las publicaciones, se presentó en la comisaría correspondiente y realizó la denuncia. El caso se encuentra en investigación, pero aun no la pudieron recuperar.

“Recibimos muchas denuncias de estafas a través de la plataforma, es muy usual la compraventa de productos que han sido robados. Entre la cantidad de casos que llegan, recuerdo uno en el que entraron al auto de una señora y relevaron toda su información personal, también se llevaron una llave que encontraron. Entraron a la casa y robaron. Después, los ladrones publicaron artículos en Marketplace”, exhibió el fiscal Mariano Ríos Artacho.

Al ser consultado por las estafas que más se dan en Marketplace, Lazzaroni reveló: “Las más frecuentes son la venta de artículos robados o quienes ofrecen un vehículo o un inmueble y generan el robo durante el encuentro, ya que el comprador asiste con una suma alta de dinero. En Santa Fe esa es una de las estafas más comunes”.

Además, agregó: “Hubo casos donde terminaron asesinando personas, la violencia que hay dentro de ese sitio hace que se haya convertido en un mercado negro. En muchas ocasiones, la gente termina interactuando con los ladrones del artículo que quiere comprar”.

>> Leer más: Detenido por ofrecer para la venta en Marketplace un auto robado en 2022

Meta, la empresa matriz de Facebook, no detalló cuántas quejas recibió sobre estafadores ni contra cuántos ha tomado medidas, aunque solo de julio a septiembre de 2023, el sitio web eliminó 827 millones de cuentas falsas de Facebook, según un portavoz de la empresa.

Técnicas de los estafadores

El experto en ciberseguridad consideró que "todo tiene que ver con la necesidad". Esto significa colocar productos que sean masivos a muy bajo precio. Además, una pata importante para entender el procedimiento se vincula a cómo los delincuentes “se aprovechan de la ingenuidad o desesperación de las personas”.

“Por ejemplo, el mes que viene empiezan las clases, entonces publican zapatillas infantiles a mitad del valor de venta de un negocio. Eso se convierte en una estafa porque vos la compras pero el producto nunca llega”, contó Lazzaroni.

Y continuó: “Siempre trabajan en el desconocimiento de la gente. Te hablan bien, te contactan varias veces preocupándose por tu inquietud y se ganan tu confianza. Luego, te hacen pagar por adelantado con la promesa de que el producto será enviado. Una vez que se transfirió el dinero, se pierde la posibilidad de rehacerse con ese capital”.

También están quienes de buena fe publican productos nuevos o usados y son víctimas de estafadores. Eso fue lo que le pasó a Alexis cuando publicó un smart TV en Marketplace y un interesado le pidió una foto de su DNI para realizarle una transferencia. El falso comprador le envió un comprobante trucho para mostrarle que había girado el dinero y mandó un flete para retirar el televisor. Alexis nunca recibió el dinero y además comenzó a padecer las consecuencias de haberle enviado la foto de su documento, ya que el estafador usó su identidad para hacer compras fraudulentas a su nombre.

“Puse en venta un mueble y dos máquinas de coser en Marketplace. Una de las personas que se contactó por el mueble me realizó varias preguntas e insistía con enviarme una seña, se lo escuchaba apurado. Pactamos que vaya a verlo a mi domicilio y antes del encuentro me pidió el CBU, al rato de pasárselo me mando una captura de pantalla de una transferencia con 900 mil pesos. Otro de los que me habló me pidió mi número y quería que le envíe un código de WhatsApp. Ambos querían estafarme, pero me di cuenta”, contó Carolina, una usuaria de la red social que detectó comportamientos extraños de supuestos compradores.

En este sentido, el fiscal señaló: “Un método que se utiliza habitualmente son las transferencias apócrifas, donde mandan el pago a una cuenta bancaria y el vendedor no recibe nada”.

La confianza mató al gato

Entre los consejos para no caer en este tipo de situaciones, es fundamental asegurar la identidad del vendedor: a quién y qué se está comprando. Esto significa, chequear varias veces la información y concluir en que se trata de una persona real con domicilio.

Ríos Artacho hizo hincapié en que “es muy importante constatar la identidad de la persona a la que se le está comprando. También es fundamental tratar de tener un encuentro personal cuidadoso”.

Otro asunto a tener en cuenta son los productos muy baratos, muchas veces los estafadores utilizan de carnada ofertas demasiado buenas como para ser reales. También es imprescindible mantener precaución sobre el punto en común donde se vaya a realizar la transacción, es conveniente hacerlo en espacios públicos como un shopping.

“Si una persona desea comprar en Marketplace es necesario que tenga prudencia, porque si la información no es corroborada, se termina alimentando el crecimiento de un mercado negro que comercia productos de los ilícitos”, indicó el especialista.

En cuanto al procedimiento que se ejecuta cuando una persona realiza la denuncia, el fiscal, evidenció: "La actuación normalmente implica que el caso en cuestión lo tome el fiscal de turno y ordene a la policía de investigación (PDI) que sustituya el rol de la víctima. Ahí la PDI trata de cerrar la operación con el supuesto vendedor. Después, personal policial detiene a la persona que aparece con el artículo en el punto de encuentro".