Luis Novaresio presenta su primera novela, donde el sexo, la fidelidad y el amor interrogan a cada instante

La novela está lejos de ser algo pasivo. Es más, desde el primer párrafo ya empieza a generar una interacción con el lector. Es que la historia comienza con el protagonista, que se llama Uno y debe su nombre a la devoción de su madre por un mártir español, siendo arrastrado por su pareja a un boliche donde lo sórdido se mezcla con lo erótico y el sexo se pasea sin pruritos por cada escena.

1.jpg

Uno atraviesa una crisis con su pareja, un joven mucho más joven que el, que ya es un maduro cuarentón. Intentado encontrar respuestas a esa crisis, Uno se anota en un curso de filosofía con una destacada profesora y allí comenzará a tejer un círculo de amistades. Cada estudiante es dueño de una historia tan distinta como inquietantemente similar. Y en ese ámbito, intentará desentrañar algunos interrogantes.

Mientras su pareja le propone experimentar entre el sexo y el placer, él comenzará a preguntarse si hay límites para el amor, si realmente existe una ética moral cuando se ama y qué es la fidelidad, entre otras cosas.

A lo largo de las páginas, el sexo y la lujuria se entrelazan con las ideas de Platón. Epicuro, Freud, De Beauvoir y Sartre.

"Sin dudas que estoy muy emocionado con esta novela. Escribir ficción es un largo y anhelado proyecto y me siento muy cómodo", admite Novaresio y no duda en definir a "Todo por amor, pero no todo" como un relato de "historias de amor atravesadas por la filosofía".

Asegura que la idea de escribir una novela viene cabalgando en su mente desde hace veinte años, pero en los últimos dos decidió poner manos a la obra y finalmente lo plasmó.

"Si hay amor y hay filosofía, hay discusiones sobre qué tipo de pareja uno tiene, qué acuerdos tiene", subraya el periodista y pone de relieve que en esas discusiones se define entonces "cómo se abordan cuestiones como la infidelidad, las pasiones y el desamor".

A la hora de analizar qué es más complejo, si ejercer el periodismo en tiempos de grieta o escribir una novela, no vacila. "Lamentablemente uno se acostumbra a trabajar en el periodismo en tiempos de grieta, que significa dogma, es decir, la imposibilidad de discutir, encontrar matices, no transformar las discusiones en temas personales sino en argumentos. Escribir ficción es algo a lo que yo no estaba acostumbrado y fue mucho más placentero, aunque desafiante. Me generó muchísima más adrenalina aunque con temor. Fue un proceso que disfruté mucho aunque me encontré en varias ocasiones angustiado por no saber si conseguiría hacerlo", confiesa.

Pero el final llegó. "Todo por amor, pero no todo", la primera novela de Novaresio ya es una realidad. Interpela, desafía e inquieta. Entrelaza la filosofía con el amor, el sexo, el erotismo y la lujuria. Y sin dudas abre la puerta para que el periodista político abrace la ficción y cautive a sus lectores.