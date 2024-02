Los vecinos toman la posta para enfrentar la inseguridad

Robos, arrebatos, entraderas, falta de iluminación y de patrullaje policial, mejora y apertura de calles, poda, escamonda, frecuencias adecuadas del transporte público en determinados horarios y situaciones sociales emergentes del narcomenudeo o consumo de estupefacientes, son planteos reiterados que no parecen tener una respuesta integral a corto plazo o llega a cuentagotas.

Para atender esta cuestión central se retomará un espacio de diálogo, articulación institucional y mesas de trabajo convocadas por el Ministerio del Seguridad de Santa Fe. El encuentro, al que ya se inscribieron unas 50 instituciones, se realizará este viernes, a las 9.30.

“El objetivo es diagramar programas de prevención de manera conjunta con los referentes institucionales, pero con apoyo de otras áreas del Estado, tanto de provincia, como municipio y Nación. Queremos abordar la inseguridad de manera integral, trabajar para mejorar la cálida de vida de los vecinos”, explicó Melisa Herrero, quien conoce la problemática porque fue referente de Vecinales por la Inseguridad, y ahora forma parte de los Programas para la Prevención de la Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

La funcionaria aclaró que los comités no se limitan a espacios para canalizar inquietudes. “La idea es formar talleres con dispositivos donde los propios vecinalistas elaboren e identifiquen los tipos de violencia y conflictos sociales para luego diagramar programas preventivos para cada zona. Por eso necesitamos de todas las herramientas del Estado, coordinarlas para que el Ministerio de Seguridad guíe las acciones”.

Según explicó, desde que se lanzó la convocatoria se inscribieron más de 50 instituciones de la zona sudoeste. Al encuentro asistirán el director del centro de distrito, Alejandro Georgi; la secretaria de Gestión Institucional de Seguridad, Virginia Coudannes; el director del Programa para la Prevención, Raúl Ballejos; y Lucas Urquiza, integrante del área, entre otros funcionarios.

“Queremos llegar al territorio de manera integral, con áreas de Salud, Educación, Cultura, Trabajo, Desarrollo Social, el Concejo Municipal y Diputados”, describió Herrero. Y remarcó el objetivo de generar “entornos seguros para los vecinos con trabajo sostenido en el tiempo que permita cumplir con las etapas de prevención bajo el concepto de seguridad comunitaria, partiendo de la base de que la inseguridad es multicausal”.

Demandas que esperan respuestas

La Capital consultó a dos instituciones que estarán representadas en los comités. “La reunión va a ser acalorada, porque el problema de la inseguridad no para”, advirtió Eduardo Baratucci, referente de la Asociación Vecinal Pueyrredón (República Árabe Unida 2247).

Si bien reconoció que en su zona “no hay problemas muy graves más allá de los robos y arrebatos durante la noche y la madrugada o ladrones que ingresan a las casas y roban objetos de escaso valor”, adelantó que "serán acompañados los reclamos de otros barrios donde la situación es grave”.

“El gobierno está con el Plan Bandera en 8 barrios y descuida otros. Sabemos que va a llevar tiempo acomodar esto. Pero todavía no estamos conformes con el trabajo a nivel seguridad. Otra vez hay ola de robos por todos lados. Vamos a aprovechar para pedirle una reunión al intendente (Pablo Javkin), al ministro de Seguridad (Pablo Cococcioni) y al gobernador (Maximiliano Pullaro), porque no encontramos las respuestas que necesitamos de la segundas o terceras líneas de gestión”, recalcó Baratucci.

De acuerdo a su observación, “la Municipalidad está totalmente inactiva en los barrios, seguimos igual que hace 4 años, abandonados, con muchísimas calles sin luz, lo cual contribuye a la inseguridad. Hay muchos problemas en Puente Gallego, donde está muy, pero muy feo”.

El análisis de Cristina López, vecinalista de barrio Alvear, es similar. “El común denominador en todos los barrios, algunos más y otros menos, es la inseguridad que vivimos a toda hora y en todo momento. Uno de los problema es que acá teníamos la seccional 18ª (Francia 3600), que ya no está, y ahora tenemos que ir a la 21ª (Arijón 2349) que nos queda a trasmano, no hay colectivo que nos deje allí y ante un hecho urgente no hay respuesta inmediata”, planteó la mujer.

Más cerca del vecino

El concejal Federico Lifschitz, que participará del encuentro, presentó un proyecto en el que solicita al municipio que se instrumenten “mesas de trabajo permanentes” en los barrios y con los vecinos de Rosario. Propuso que se sienten los funcionarios, concejales y representantes de empresas que brindan servicios para dar respuesta a los principales problemas.

"Quiero que se trabaje en serio, cerca de los vecinos, donde están los verdaderos problemas que tenemos que resolver, no podemos gestionar la seguridad opinando detrás de un escritorio”, expresó el concejal.

La iniciativa propone reunir en "mesas de seguridad" a las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad; a funcionarios de las secretarías municipales de Control y Convivencia; de Cercanía y Gestión Ciudadana; al director de cada Centro Municipal de Distrito; representantes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE); de Aguas Santafesinas (Assa); y a la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo, además de los actores de la sociedad civil local.