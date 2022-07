Locales de las galerías más activas ya facturan igual que en los shoppings

Los locales de las galerías del centro más frecuentadas comienzan a equiparar facturación con los de los shoppings. La zona se está moviendo mucho y quedan cada vez menos negocios por ocuparse. No solamente emprendedores, sino también primeras marcas de la ciudad comienzan a buscar espacio en estos complejos. Pero esto sucede en aquellas cuyos dueños se suman con acciones, promociones y actividades como Noche de las Peatonales. Las que no tienen una administración activa, no corren la misma suerte.