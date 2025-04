Juan Monteverde propone analizar la fecha de la Convención Constituyente

Monteverde sostuvo que el proceso previo no fue transparente ni participativo. “El gobierno hizo una campaña muy corta, no informó adecuadamente, eliminó las PASO, y aún así perdió la mitad de los votos que había obtenido hace solo 15 meses. La gente le dijo que no a ese estilo de ejercer el poder”, dijo. En ese marco, propuso que la Convención se realice recién en 2026, luego de un proceso de consultas y apertura hacia diversos sectores: colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y organizaciones vecinales.