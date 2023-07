Jorge Remes Lenicov: "El primer paso para la salir de la crisis fue el acuerdo político"

Jorge Remes Lenicov fue ministro de Economía de la Nación entre enero y abril de 2002, un período dramático de una de los peores crisis de la Argentina. La convertibilidad había estallado en diciembre, el país estaba en default y la pobreza y el desempleo alimentaban un estallido que no se apagó durante muchos meses. En ese contexto, este economista de cepa peronista, fogueado en la gestión al frente de la cartera económica de la provincia de Buenos Aires, condujo la transición económica durante el gobierno de Eduardo Duhalde. En el libro “115 días para desarmar la bomba”, Remes recuerda aquellos años y bucea en las lecciones “que la política no quiso aprender”. La principal, relacionada con los acuerdos. “La política es definitoria, lo primero a señalar en la salida de aquella crisis fue el acuerdo entre Duhalde y Alfonsín” , subrayó en diálogo con La Capital. También destacó el papel central que tuvieron la CGT y los gobernadores para evitar que la devaluación de trasladara totalmente a precios. En el plano actual, tomó distancia de las propuestas de dolarización. “Estoy en desacuerdo con ese tipo de políticas porque no creo en la magia en economía”, advirtió. En una retrospectiva reivindicatoria de su gestión, no dudó en destacar que “Néstor Kirchner recibió la mejor herencia que haya tenido un presidente en democracia” .

En el año 1997 yo llevaba 8 años como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y le planteé a Eduardo Duhalde, entonces gobernador, que me quería ir porque ya estaba un poco cansado. Su respuesta fue que entrara la lista de candidatos a diputados y para comenzar trabajar en la salida de la convertibilidad en caso de que ganáramos las elecciones presidenciales de 1999, que al final, perdimos contra Fernando De la Rúa. Ya en esa época al programa económico lo teníamos preparado. Durante el año 2000 y 2001 todos los jueves de 18 a 20 nos seguíamos reuniendo para intercambiar ideas sobre la coyuntura, sobre lo que había que hacer. Sí nos tomó por sorpresa la renuncia de De la Rúa y, después, el muy corto tiempo que estuvo Adolfo Rodríguez Saá. Luego nosotros nos hicimos cargo del gobierno el 2 de enero. Por lo tanto, no fue una sorpresa cuando Duhalde me llama para decirme que él iba a ser presidente y quería que yo fuera su ministro de Economía. Yo me estaba preparando para eso como militante político, además de economista, y por eso la respuesta fue afirmativa. Así fue que asumí.

Hicimos todo lo que nos propusimos en sesenta días. Todo lo que pensábamos respecto a la política fiscal, monetaria, laboral, cambiaria, derechos de exportación, inicio de la renegociación de la deuda, lo aplicamos. Esto no quiere decir que no aparezcan imprevistos. Por por ejemplo, la frase de Duhalde cuando asume y dice que a los que depositaron dólares se le iban a devolver dólares. Yo estaba en desacuerdo porque no había dólares. Y también fue imprevista la actitud de la Corte Suprema de Justicia cuando abrió el corralito. De todos modos, nos las ingeniamos para ir sorteando esos dos temas adicionales. Pero, todo lo que pensábamos hacer y que estaba en nuestro programa, lo hicimos. Eso permitió que en marzo o abril de 2002 la economía comenzar a crecer y, si bien tuvimos un pico inflacionario en abril por la brusca devaluación, en el último trimestre la inflación fue del 3% anual y ya estaba encarrilado el equilibrio fiscal y de la cuenta corriente. O sea, que con el ajuste que hicimos a principios de año, que fue de shock porque no había otra alternativa, y a fin de año la economía estaba encarrilada.

¿Su plan se puede resumir como una política que propugnaba la libre competencia en el mercado y que lo salarial se disputara en el terreno de las paritarias?

Respecto de la competencia, en esa época la economía no estaba tan trabada como lo está ahora y, en general, sacando alguna excepción como fue el corralito que puso Cavallo, o el control de cambios que implementó en diciembre, el resto de las instituciones funcionaban. Sobre el tema del salario hicimos un acuerdo con la CGT, que en esa época estaba unificada, para que no pidieran en forma automática aumentos. Teníamos muy presente la experiencia del Rodrigazo en 1975, que terminó en una altísima inflación porque en ese momento además de devaluar se aumentaron tarifas y salarios, y eso no se puede hacer en economía. Si uno aumenta al mismo tiempo tipo de cambio, salarios y tarifas no resuelve ningún problema porque todos los precios suben un escalón. En ese aspecto fuimos muy cuidadosos y la CGT tuvo un comportamiento realmente muy bueno, al igual que los gobernadores. Para mí fueron los dos ejes centrales, desde el punto de vista de la economía política, que permitieron que el plan fuera exitoso. Por cada 100 de devaluación los precios aumentaron 17. En las últimas devaluaciones aumentaron el 90%. Nosotros logramos que eso no pasara porque hicimos una política de contención fiscal y monetaria fuerte, y porque no aumentamos los otros precios relativos importantes de la economía.

foto libro remes.jpg

En el libro menciona también el aval explícito que dio al plan Raúl Alfonsín y Juan Vital Sourrouille ¿Cómo se vivía esa construcción de alianzas en el medio de la crisis y qué queda de eso?

Ese es un tema absolutamente central. Fue un acuerdo de palabra entre dos políticos. Cuando Duhalde me llama el 30 de diciembre del 2001 a la noche para decirme que iba a ser presidente y me ofreció el Ministerio, me dijo: “Vení a casa mañana a las 10 que va a venir Alfonsín”. Fui y estábamos Duhalde, Alfonsín, Sourrouille, y yo. Duhalde me dice: “Explicale a don Raúl qué pensás hacer”. En diez minutos lo hice. Alfonsín le preguntó a Juan si estaba de acuerdo y él le dijo que sí. Nos levantamos, nos dimos la mano y ese fue el acuerdo. Había confianza. En esa época, junto con Oscar Lamberto, que era diputado por Santa Fe y un excelente funcionario que después fue Secretario de Hacienda, éramos los referentes económicos de nuestro bloque. Y por parte de los radicales lo eran Raúl Baglini y Jesús Rodríguez. Con ellos siempre tuvimos muy buena relación, entonces fue fácil el acuerdo porque nos conocíamos, nos respetábamos, teníamos diálogo. Lamentablemente eso se ha ido perdiendo con el tiempo y fue apareciendo la famosa grieta. No hay una democracia sin diálogo.Y los dos partidos, tal como yo los conocí en el siglo pasado _radicalimos y peronismo_ han desaparecido. El radicalismo quedó subsumido de alguna manera con su características, en Cambiemos y el peronismo quedó cooptado por el kirchnerismo. Eso de alguna manera ha generado una trinchera entre ambos, lamentablemente.

Este relato del acuerdo contrasta con la figura, que hoy también reaparece, de un economista ministro endiosado y depositario de la receta para resolver los problemas. ¿La política tiene que estar muy presente en una estrategia de salida de una crisis de esta naturaleza?

La política es definitoria. Y es la política la que decide los direccionamientos y fija los límites. El presidente nombra al ministro de Economía, y éste tiene que ir al Congreso para mandar sus leyes, que en definitiva tienen que ser aprobadas por la política. Más allá de que el ministro de Economía sea más o menos fuerte, al interior del gobierno siempre depende de la decisión política.

Después de la crisis de 2001 hubo una larga década durante la cual la convertibilidad parecía una mala palabra. Ahora aparecen nuevamente candidatos, como Milei, que la reivindican. ¿Cómo ve eso?

Cada crisis tiene su impronta. Aquella crisis tenía sus características, como fue el corralito, el default de la deuda, las cuasi monedas, la recesión de tres años seguidos, el riesgo país, que estaba en 4.000 o 5.000 puntos. Esta crisis es diferente, pero también es una crisis. Lo que hay que aprender de las crisis pasadas es la metodología de análisis y de resolución. Como corolario de aquel 2022 yo creo que lo primero a señalar es el acuerdo político. En aquel caso entre Alfonsín y Duhalde. En segundo lugar, hay tener un programa preparado de antemano. En tercer lugar, tener y lograr mayorías en el Parlamento. Y cuarto, el programa debe ser integral y el Ministerio de Economía debe concentrar las decisiones básicas de la política económica. El Banco Central en una crisis tiene que ser parte del equipo económico. La independencia es operativa. No se puede pensar, como sucedió en el gobierno de Macri, que el Banco Central diga una cosa y el Ministerio de Economía otra. Así nunca iba a haber convergencia.

Volver a las políticas de los 90 o insistir con el tema la dolarización ¿Son salidas posibles por el tema de la inflación en Argentina de hoy?

No. Yo estoy en desacuerdo con este tipo de políticas porque no creo en la magia en economía. No existe una experiencia mundial en la cual cambiando la moneda se resuelven las dificultades. Creo que tenemos que ir a una economía normal, como la que tienen los países que avanzan. Tuvimos muchísimos ejemplos de países que hicieron acuerdos, estabilizaron la macroeconomía, comenzaron a crecer.

¿Cómo ve el proceso que siguió después de que usted dejó el Ministerio?

Al principio hubo continuidad pero después comenzaron a debilitarse los pilares de aquella política, como eran los equilibrios gemelos. Se atrasó el tipo de cambio y el aumento de la inflación. La economía, al principio, creció gracias al 2002 y a los precios internacionales. Después, cuando se revierten los precios y cuando se reconoce el cambio de la política económica, a partir del año 2011, dejamos de crecer. Néstor Kirchner recibió la mejor herencia que haya tenido un presidente en democracia. Cuando él asume la economía crecía el 8%, la inflación era del 3% anual y habia superávit de la cuenta corriente, del balance de pagos y fiscal. Cuando se fue, la economía seguía creciendo, pero ya los superávits se habían reducido a su mínima expresión y la inflacion llegó al 15%. Con Cristina, la inflación termina en 25% y un aumento de la pobreza al 30%. Y con Macri la inflación termina en 50% y la pobreza en 35%. Y así como vamos, este año la inflación va a superar el 100% y la pobreza será algo mayor al 40%. Eso demuestra que que los principios de la política económica se fueron distorsionando y perdimos el ritmo.

Massa asumió como ministro con la intención de encauzar las variables macro que mencionaba, pero la inflación sigue arriba del 100%. ¿Al próximo gobierno le quedará como única salida aplicar una política de shock de las características de la que ustedes hicieron en ese momento?

Primero hay que decir que Massa lleva casi un año como ministro y nunca presentó un problema integral. Él siguió con la idea de «vamos viendo». No conozco los programas que se están trabajando tanto en el oficialismo como en la oposición de cara al 2024. Sí creo en lo que hay que hacer. En primer lugar, estabilizar la economía en términos de precios y destrabarla. En segundo lugar, hay que empezar a discutir una estrategia de desarrollo de largo plazo. Y en tercer lugar, tener políticas compensatorias para todos los sectores que se han debilitado, para la gente más carenciada, para las pymes. Esto hay que tenerlo presente porque estamos en una situación muy compleja, con tanto nivel de pobreza. Si uno compara el censo económico del 2021 con 2011, hay menos empresas, grandes y chicas, y eso significa que el país se fue descapitalizando.

Cuenta en el libro que cuando asumió como ministro en provincia de Buenos Aires le puso algunas condiciones, entre ellas no ir a los actos políticos, para que no “le pidan plata de parado” ¿Cómo es eso?

Yo nunca fui a los actos, siempre me dediqué a la economía, aunque siempre estuve dentro de la política. Y lo que le dije a Duhalde fue que una de mis condiciones era que no iría a los actos políticos. El se sobresaltó y me dijo: “¿Por qué no?. Y la respondí que primero, porque me aburro y segundo porque uno va de visita a una localidad y te piden dinero y es más difícil discutir esas cosas de pie en el medio de un acto. Yo jamás discutí algo sobre economía de la provincia fuera de mi despacho.