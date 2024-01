Jorge Broun: "La idea es pelear en los tres frentes, vamos por todo"

Jorge Broun, en diálogo con Ovación, palpitó lo que será el emotivo reencuentro con los hinchas el martes ante Banfield en el Gigante. "Sabemos lo que será ese precioso instante con nuestra gente. Aunque tenemos en claro que no nos podemos relajar", avisó

Líder. Fatura Broun es uno de los emblemas del Central campeón y no se relaja para lo que viene.

Pero antes habrá un partido que amerita respeto y dedicación. “Sabemos lo que será ese precioso instante con nuestra gente. Aunque tenemos en claro que deberemos hacer bien las cosas contra Banfield porque esto sigue y no te podes relajar”, destacó Jorge Broun en diálogo con Ovación. A la hora de analizar los desafíos deportivos con los que se enfrentará el vigente monarca nacional, sea el actual torneo, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, fue determinante. “La idea es pelear en los tres frentes. Creo que tenemos con qué hacerlo, así que iremos por todo”, confió el líder y máximo referente que tiene Central.

Si bien el capitán canalla espera obtener un éxito ante el taladro, también es cierto que vienen de dejar dos unidades frente a Atlético, ya que el decano le arrebató la chance de sumar los primeros tres puntos cuando el final pedía permiso. Con respecto a ese duelo, Fatu fue tajante. “Nos fuimos tranquilos de Tucumán, pero no contentos porque la realidad es que queríamos ganar”, clamó.

“Nosotros entrenamos a full, pese a que sabemos que se puede generar esa presión por el campeonato que logramos. También estamos muy metidos porque intentaremos volver a ser protagonistas. No sólo el partido que viene, sino siempre”, abundó en la charla a solas con Ovación.

La puesta en escena en suelo tucumano, más allá del 1 a 1 final, marca que Central mostró varias facetas en un mismo encuentro. “Por haber sido el primer encuentro, sumado a la exigente pretemporada que metimos entre Arroyo Seco y Montevideo, sinceramente quedamos contentos con el rendimiento. Se pudieron sacar varias cosas positivas, pese a que también es verdad que todavía falta soltarnos más. Pero en líneas generales el equipo estuvo bien, pese a que nos volvimos con un poco de bronca porque no pudimos ganar”, detalló.

Y agregó: “Se vieron buenas cosas. Del medio para atrás, salvo en el gol de ellos y en la forma en que se terminó dando, venimos con una continuidad y nos sentimos cómodos”.

A la hora de evaluar el sistema ofensivo, Fatu salió a marcar la cancha con firmes argumentos. “Del medio hacia adelante hubo buenas combinaciones. El equipo mostró algunas triangulaciones que se pusieron en práctica en la pretemporada. Además de que está bueno que eso suceda también es lindo ver ciertos progresos. Eso indica que el cuerpo técnico nos sigue exigiendo mucho y dando muchas herramientas para trabajar y ponerlas en práctica a la hora de los partidos”, confesó el uno de Arroyito.

“Ahora estamos enfocados en Banfield. Sabemos que los equipos de Falcioni son muy duros, no te regalan nada y no te podés descuidar un segundo porque lo pagás. En realidad, en el fútbol argentino no te podés confiar porque es muy dinámico y ante el mínimo error, sonaste”, acotó Jorge, para luego dejar sentado que “por eso hay que potenciar lo bueno que se hizo el otro día en Tucumán como además corregir ciertas cosas. Pero lo importante es que seguimos creciendo como equipo”.

Fatu luego se tomó un instante y se refirió a su labor personal en el estreno contra el decano tras ser una de las figuras del canalla. “Me sentí bien. Lógico que a medida que vayan pasando los partidos me iré soltando más como también lo harán mis compañeros. Venimos de una pretemporada muy dura, pero estoy conforme con lo hecho en Tucumán, pese a que siempre quiero y trabajo para mejorar ”, acotó.

El experimentado arquero centralista remarcó además, con la ilusión a flor de piel y la mirada sincera, que “queremos seguir siendo competitivos y volver a pelear arriba. Deseamos llegar a las instancias finales como lo hicimos el semestre pasado”.

Central arrancó la temporada sabiendo que tiene un futuro cercano a paso redoblado y con grandes desafíos en el horizonte de los sueños. Como es defender la corona de la Copa de la Liga, tratar de llegar lo más lejos posible en la Copa Argentina y a la vez saber que jugará la Copa Libertadores, con todo el orgullo y placer que representa formar parte de un selecto y elitista grupo del continente.

¿Cuál es la opinión de Fatu sobre lo que vendrá?. “La idea es pelear en los tres frentes. Creo que tenemos con qué hacerlo, así que iremos por todo”, cerró de manera optimista el capitán y mayor emblema del campeón del fútbol grande nacional, Jorge Broun.