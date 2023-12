Grandes crisis: los default que impactaron en la región

En 40 años de democracia pasaron muchas cosas, entre ellas hubo grandes crisis de alto impacto en Santa Fe. Los casos del ex BID, el ex Bisel y Vicentin

El ex ministro Roque Fernández anunció en La Capital el cierre del ex BID.

Los ahorristas del ex BID frente a la sede de Rosario, en reclamo por sus fondos.

En cuarenta años de democracia la economía argentina probó muchas recetas y transitó duras crisis. Entre ellas hubo algunas financieras y empresarias resonantes y de alto impacto, tres de las cuales se cuentan entre los default más grandes del país que tuvieron como epicentro a la provincia de Santa Fe. Esta línea de tiempo une al Banco Integrado Departamental (ex BID), del ex Banco Bisel y Vicentin, protagonistas de grandes cracs que involucraron en conjunto unos u$s 6.000 millones y provocaron un descalabro en el entramado económico y social de una provincia que aporta el 13% del PBI nacional.