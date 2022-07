FMK, la revelación del trap: "Uno es uno contra el mundo siempre"

—¿Cómo será el show en Rosario?

—Va a ser muy lindo, venimos con bastantes músicos y muchas sorpresas. Será un show para bailar, para llorar, para divertirse. Estoy con muchas expectativas de encontrarme con la gente de Rosario. Además somos un grupo bastante amplio de músicos, les van a gustar los arreglos musicales, es diferente de lo que escuchan en YouTube. Va a haber sorpresas en el vivo.

—¿Te referís a invitados en vivo?

—No puedo decir nada... Se nota que soy bastante vende humo, ¿no? (risas). Pero sí, creo que se van a sorprender desde lo musical, los arreglos instrumentales y vocales, tiene mucho nivel desde ese lado. Hablo no sólo de una pista de las que utilizo para cantar arriba, sino que hay muchos músicos y muchos arreglos interesantes. Es largo el show, son muchas las canciones y son todas mías. Siento que están muy bien seleccionadas y, como te decía, hay momentos para llorar, para gritar y momentos de mucha interacción con el público. Es un show entretenido.

—Estás muy entusiasmado con esta gira...

—Sí, aparte al vivo le doy mucha bola, le doy la misma importancia que sacar una canción o más, porque particularmente me gusta sentir la energía de la gente. Y quiero que cada vez que me vean en vivo se vayan sorprendidos. Por eso me interesa mucho el hecho del show.

—¿Cómo ves el despegue de tu carrera, en pocos años, con la salida del hit “Perdóname” en 2018?

—Han sido años de mucho aprendizaje, de tropezones también, pero siempre tratando de disfrutar de lo que viene. Estoy muy contento de poder hacer mis canciones, de poder hacer videos, de poder vivir de lo que me gusta y disfrutando, que es lo más importante.

— “Desde el espacio” tiene muchas colaboraciones. ¿Surgieron de un trabajo en equipo con otros artistas del género?

—Me gusta trabajar en equipo, pero tengo mis momentos. Soy bastante de hacer música solo y de sacar temas solo, pero también me gusta el hecho de compartir, más sabiendo que son todos amigos con los que compartimos. Dos o tres cabezas piensan mejor que una, y poder nutrirse de otros siempre suma. El freestyle es algo para pasar el tiempo, está buenísimo y si lo hacemos con otros mejor. Siempre hay uno que hace algo que vos no hacés, te nutrís de esa persona, y se da un ida y vuelta muy bueno.

FMK, Tiago PZK, Mau y Ricky - Prende La Cámara RMX (Official Video)

—Como por ejemplo con tu productor, Big One.

—El Big ya es como un hermano, laburamos siempre juntos. Más allá de las canciones que hago para mí y las que hacemos para otros artistas, dejó de ser una relación laboral, eso quedó en segundo plano. Ahora somos como hermanos y tenemos mucha química al entrar al estudio. Aunque no parezca somos trabajadores (risas).

—¿Cuál de todas las colaboraciones del disco podrías destacar?

—Todas tienen algo especial, todas se disfrutan por algún motivo y se dan muy natural. Somos como hermanos todos los pibes y las pibas y tenemos la mejor siempre. Cuando uno tiene una canción y quiere que el otro se meta, la escuchamos juntos, no hay nada forzado. La idea es ir al estudio a hacer el tema y si hay buena onda lo sacamos. Tratamos de estar juntos a la hora de meterle, que se mantenga esa química y respetar esos momentos, porque con un feat. de afuera ya sabés que hay que acelerar los tiempos y mandar las voces a distancia. Pero entre amigos es preferible esperar unos días y hacerlo juntos. De las colaboraciones que tiene mi último disco, todos los artistas son como mis hermanos: Tiago, Mari (María Becerra), Duki, Rusher... Son como una familia. Somos amigos y me nutren en lo artístico y en lo personal. Me parece buenísimo que se dé este compañerismo y unión entre los artistas, ayuda un montón a que las otras generaciones aprendan y al crecimiento de todos nosotros.

—¿Cómo es componer para otros?

—En general me fijo en la línea que está mostrando el artista y lo que le puedo llegar a aportar. Si un artista quiere hacer un reggaeton, arrancamos y lo hacemos. O si un artista quiere contar algo que le pasó, arrancamos con esa idea y vamos viendo. ¡Siempre que vamos a hacer una canción para otro artista me estudio toda la biografía! Como te digo, todos tienen su magia y también me ayudan a crecer. Me aportan mucho, disfruto mucho de entrar con otros artistas al estudio y cada persona y artista es un mundo. Todos tienen algo diferente y algo muy mágico.

—¿Qué canciones no pueden faltar en el show?

—“Prende la cámara”, “Aunque ya no estés aquí”, “Dime”... Todas están seleccionadas de una forma, con arreglos, y cada una va a ser especial en el show.

—¿Cómo se dio la colaboración con Mau y Ricky para el tema “Prende la cámara”?

—Fue algo increíble. Primero habíamos hecho una canción que no salió todavía, y después hicimos el remix de “Prende la cámara”. Los pibes son una masa, quedó una linda relación, nos juntamos cuando ellos vienen a Argentina. Son artistas y compositores de la hostia, así que estoy contento de haber podido hacer este tema con ellos.

—¿Qué temas te inspiran en tus canciones?

—Hoy en día estoy cambiando un poco mi norte, un lugar que voy a explorar ahora, lo van a ver en mis nuevas canciones. Por ejemplo, en la ultima canción que saqué, “De vacaciones”, quería hacerle un tema a toda la gente que me dice que mis canciones los ayudan en tiempos difíciles. Creo que tiene ese mensaje. A esas personas que un día se sienten tristes y necesitan esa ayuda, espero contenerlos con mis canciones. Además, justo se da que todos los pibes que estamos en la escena venimos de barrios bajos y de no tener los mejores recursos, quizás eso esté buenísimo para que ese mensaje llegue: que una persona con pocos recursos y con ganas, metiéndole, pueda llegar lejos.

—¿Qué les dirías a las y los pibes que se juntan a hacer freestyle en una plaza o a la salida de la escuela?

—Les diría que disfruten, que si les gusta hacerlo que lo hagan, más allá de los comentarios del resto. Uno es uno contra el mundo siempre, y la gente querida nos va a hacer hacer lo que ellos creen necesario para nosotros. Pero nadie mejor que uno sabe lo que uno quiere. Y siempre hay que tratar de disfrutar y hacer lo que a uno le gusta.