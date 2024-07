El divorcio amarillo y su impacto en la administración Milei

Cuando parecía que el gobierno le había agarrado la mano a las cuestiones políticas (ley Bases y paquete fiscal mediante) se empiezan a cumplir los pronósticos que muchos economistas le vienen haciendo a la gestión económica. Es curioso: se suponía que la administración Milei debería tener un manejo fino de la economía y toparse con muchas dificultades en lo político, aunque más no sea porque nació como el gobierno políticamente más débil desde 1983.

La coincidencia de voces de los economistas promercado se viene incrementando en las últimas semanas. Cavallo, Melconian, Prat Gay, Broda, Lacunza, entre otros, desde hace por lo menos dos meses advierten sobre la necesidad de establecer correcciones para que el esquema sea sustentable y no desemboque en una nueva crisis. No sería algo novedoso viendo la historia de los últimos 40 años. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Cristina, Macri y Alberto debieron despedir a su primer ministro de Economía obligados por las circunstancias. ¿Por qué no le podría pasar a Milei también? Más allá del ímpetu desregulatorio de Sturzenegger, ¿no será un auditor interno de Caputo y su eventual reemplazo? Ya lo hizo Menem cuando lo tuvo a Cavallo en Cancillería precalentando mientras se iban sucediendo los experimentos.