Desajustes en el foco

La manera de evaluar todos estos detalles no es solo a corto lazo. Es decir, si la mayoría social se enteró o no, si le dio o no importancia, o si coincide con la posición oficialista. También se debe tener una mirada de mediano y largo plazo.

Milei, un presidente que no es común

Es cierto también que Milei no es un presidente común. Al tener una matriz de origen totalmente distinta a la política tradicional, no le cabría aplicarle los mismos criterios de análisis que al resto (o “la casta”). En parte es correcto. La cuestión es que, a la corta o a la larga, la novedad se convierte en rutina. Con el pasar de los meses, el libertario será el statu quo. Ya le pasó a “Cambiemos”, que terminó formando parte del lugar común.

Los temas de política exterior siempre están al servicio de poder dar satisfacción simbólica a una parte del público. Esto puede funcionar, por ejemplo, en el conflicto con Venezuela y el régimen chavista. Más allá de las diferencias ideológicas entre los dos gobiernos, hay un razón concreta y humanitaria: los opositores que buscaron refugio en la embajada argentina. En este tema, Milei tiene todo para ganar. La gran mayoría sabe lo que sucede en aquel país y tiene una opinión formada en contra (si no, no hubiese tantos venezolanos viniendo a sobrevivir en estas tierras).

La situación con Colombia y México

Muy diferente es la situación con Colombia y México, en donde a duras penas algún ciudadano sabrá el nombre de los presidentes de esos países, y lo más probable es que no tenga claro que es lo que sucede en esos lados, ni porque eso sería importante para la Argentina. Por lo tanto, son conflictos sin beneficio político interno, tampoco internacional, y distraen al gobierno del foco central. Un poco de pelea es tener carácter. Pelear todo el tiempo es síntoma de personaje conflictivo. Termina cansando como le sucedió al kirchnerismo hace mucho tiempo.

Como decíamos, uno de los temas de esta semana fue el video del gobierno a partir del 24 de marzo. Según un estudio cualitativo previo que desarrollamos en estos días, la mayoría no lo vio o no se enteró de su existencia. Segundo, el tema no despertó mayor interés, ni espontáneo, ni inducido. Tercero, es un tema complejo y de difícil digestión, en donde aún el segmento más allegado cree que “una cosa no quita la otra”: por ejemplo, si no fueron 30.000, no por eso deja de ser un espanto lo que sucedió (según falló la justicia). En síntesis: no le generó nada a favor.

Un último punto es la frase sobre “sacar los dólares del colchón”. Para el público que cuenta con esos recursos ante eventualidades o para amortiguar una mala jubilación mínima, empezar a vivir a pérdida es la peor de las amenazas. Ese dinero es una tranquilidad psicológica para un sector que pudo ahorrar algo, pero que no son precisamente potentados. Hace ruido en uno de los segmentos que lo está apoyando en estos momentos pese a la gravedad del ajuste.

Por suerte o no, al final del camino, el criterio más importante con que se evaluará el trabajo presidencial es el combate contra la inflación, siempre y cuando el desbarajuste social no sea tan grande que la mayoría empiece a pensar en otra cosa.