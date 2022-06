El análisis de la información disponible permite concluir que Bunker fue y sigue siendo la agencia más beneficiada por las licitaciones vinculadas a servicios de seguridad privada. En lo que va de la gestión de Pablo Javkin capturó el 52% de los montos en juego, una cifra similar a la acaparada durante las intendencias de Miguel Lifschitz y Mónica Fein.

El dominio de la SRL no deja de ser un dato llamativo, considerando la cantidad de agencias habilitadas en la ciudad. Según confirmaron desde la Dirección Provincial de Control de la Seguridad Privada, hay unas 190 firmas habilitadas a brindar este tipo de servicios. De ellas, tan solo 7 están inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio, condición indispensable para participar de licitaciones a nivel local.

Además de Bunker, las otras firmas que compiten por contratos con la Intendencia son Advent, Infoseg, Control SSP, Rosegur, José Luis Juárez y Cubrir Servicios Empresarios. Menos la última, el resto ganaron al menos una licitación entre 2020 y 2022.

¿Cómo se explica que habiendo 190 empresas habilitadas a trabajar en Rosario, solo 7 compitan por contratos municipales y que de ellas haya una que se quede con el 52% de los fondos? Según la ronda de consultas realizadas por La Capital, la clave está en los costos muy competitivos que ofrece Bunker, "imposibles" de abordar para el resto. Si bien en una primera lectura ello podría obedecer a una eficiente gestión interna, algunos empresarios sembraron sospechas sobre el real cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Vale un ejemplo para comprender más cabalmente el tema números. Diversas fuentes del sector señalaron que actualmente el costo por hora de un vigilador se encuentra en torno a los $1.200. Para los últimos Juegos Sudamericanos de la Juventud, Bunker ofreció un precio cercano a los $833, incluso por debajo del presupuesto oficial.

"Acá hay un problema que empieza por quienes realizan los pliegos. Se arman sin tener en cuenta los reales costos del sector, tercerizando trabajo en negro", manifestó tajante un empresario que hace años desistió de participar de compulsas públicas.

Hay datos que alimentan las sospechas. Según los registros provinciales, Bunker tiene declarados 90 objetivos (sitios donde realiza trabajos) y 158 vigiladores. Advent -que es la segunda empresa en importancia dentro de las licitaciones municipales-, en cambio, tiene formalizados 40 objetivos y 167 vigiladores. 1,75 trabajadores contra 4,2, respectivamente.

Según cuentan en el Ministerio de Seguridad provincial, es "frecuente" que las agencias declaran los objetivos, pero no terminan colocando allí personal habilitado. Por las leyes vigentes, los sumarios administrativos que se dan en tales situaciones no pasan de apercibimientos, dado que las multas por ahora no están permitidas.

Las conjeturas sobre la falta de apego a las normas por parte de Bunker encuentran eco también en las demandas iniciadas por Afip en la Justicia Federal. Solo este año, en los Tribunales de Rosario hay cuatro denuncias realizadas por el ente oficial, intimando por falta de pago de cuatro impuestos: Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, IVA y Aportes de la Seguridad Social Ley 24.241.

Este medio intentó comunicarse con Marcelo Cadile, titular de Bunker, pero no obtuvo respuesta. Los empresarios consultados para este artículo coincidieron en señalar que se trata de una persona de bajo perfil (ni siquiera participa de la cámara que agrupa las empresas del sector), con años de trayectoria en el rubro. Antes de dirigir su actual sociedad -fundada en 2008-, Cadile participaba junto a su hermano en otra firma del sector, llamada Seguridad Especial.