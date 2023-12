"Con Larriera vamos por el mismo camino", aseguró Lunari, DT de la reserva de Newell's

“Toda la vida me preocupé por buscar un fútbol ofensivo, agresivo, en el que importen las formas” , añadió sobre lo que espera llevar adelante con la reserva, no muy diferente de lo que propone el DT uruguayo, según la apreciación de Lunari, campeón este año con la 5ª en AFA y la Rosarina

“Me encanta la posibilidad de dirigir a la reserva”, agregó el exfutbolista, que desde este lunes empezó la pretemporada con el plantel junto a sus colaboradores, Dante Formica y Mauricio Sperduti, en una división que ya dirigió en 2013 y 2014.

En relación al juego y a la táctica de la reserva, ¿pensás desarrollar tu idea o dependerá de lo que quiera Larriera?

La idea es que compartamos la mayor cantidad de conceptos posibles, para que sea algo armónico. Los dos pensamos en planteos bastante similares, aunque no necesariamente sean iguales. Nosotros vamos a trabajar para adaptarnos a los que ellos necesiten. Pero cuanto más coincidencias haya, será mucho mejor para los chicos de reserva, porque jugando de la misma la manera se podrán acoplar a la primera sin problemas. Por lo que hablamos con Larriera, la idea del fútbol es similar. Vamos por el mismo camino. Toda la vida me preocupé por buscar un fútbol ofensivo, agresivo, de jugar en campo rival, en el que importen las formas. No es ganar por ganar, sino jugando bien. Conozco el paladar de la gente de Newell’s y siempre vamos a estar por ese camino. La idea principal, y creo que también lo vamos a ver en primera, es que Newell’s vuelva a ser protagonista, ofensivo, con ese fútbol que siempre le gustó al hincha. No creo que a la gente de Newell’s le disguste lo que Larriera va a plantear.

¿Larriera te hizo sugerencias sobre tu trabajo?

No tuvimos tanto tiempo de charlar. De su parte hubo una generosidad enorme desde antes de llegar, de ponerse en contacto conmigo telefónicamente para conocerme. Sabe que tiene nuestra total disponibilidad. Estaremos al servicio de la primera, mientras vayamos tratando de que los jugadores terminen la formación para que se encuentren listos para el momento que se los necesite. Lo fundamental será el diálogo, las puertas abiertas de un lado y del otro, para que no haya planteos diferentes y tiremos todos para el mismo lado, sabiendo que el triunfo del primer equipo va a hacer que toda la demás estructura funcione bien.

¿Tendrás contacto directo con Larriera?, ¿te ocuparás de sugerirle jugadores si tiene necesidad en algún puesto?

Tendremos un contacto directo no solo con Larriera sino con su cuerpo técnico. Estará Ariel Michaloutsos (mánager deportivo) muy cerca de nosotros, y si a veces no tenemos ese contacto será a través de él. También estará coordinando con nosotros Adrián Coria, que será un nexo no solo con reserva y primera sino con las demás categorías de inferiores. Trataremos de tener una mesa grande donde nos pongamos de acuerdo para el bien de los chicos y para que trabajemos de manera armoniosa y podamos sacar adelante este 2024. A nosotros nos encontrará con toda la predisposición para que la primera de Newell’s no solo pueda obtener un buen resultado en la tabla sino para que vuelva a una copa internacional.

>> Leer más: Iván Gómez, más lejos que cerca

¿El resultado tiene importancia en la reserva o solo es un sitio para proveer de jugadores a la primera?

El resultado siempre es importante, aunque no es lo fundamental. Pueden ir de la mano el resultado y la formación. Es importante que Newell’s sea fuerte y firme. A mí me gusta que la reserva sea protagonista. El jugador tiene que saber que, cada vez que se pone la camiseta de Newell’s, representa a un equipo de jerarquía del fútbol argentino y que debe dar todo, siempre jugando bien al fútbol. A mi el resultado particularmente me importa. Al chico le hace bien sentirse ganador. Y le hace bien anímicamente saber que integra un equipo que puede jugar de la misma manera en cualquier cancha. Todo eso se va enseñando. Sabemos que hay cuestiones muy importantes para los hinchas. Y como la mayoría de los jugadores son hinchas, tratamos de inculcarles todo eso, como por ejemplo ganar los clásicos, sabiendo de la trascendencia que tiene ese partido.

¿Cuánto cambia para un futbolista una 5ª división a una reserva?

Esto es una escalera, y la reserva es un paso mucho más cercano a la primera, donde las responsabilidades son mayores. En una 4ª, 5ª o 6ª, los chicos pueden cometer errores y se los va corrigiendo. En la reserva, si no corrigen las falencias, no podrán dar el paso más importante, que es a la primera. Es en esa categoría donde los chicos se definen, si están para la primera o lamentablemente no están en condiciones.

¿Imaginabas esta posibilidad de dirigir la reserva?

No fue mi objetivo durante el año. Cuando me llamaron en su momento para la 5ª no sabía que éxitos o no podía tener. Le dije a Astore (el presidente del club) que quería trabajar donde el club me necesite. Me ofrecieron la 5ª y llegué con la intención de hacer lo mejor, de ayudar a los chicos para que tengan un buen año, para que sigan mejorando y formando, sin saber que al final íbamos a lograr el campeonato de AFA y de la Rosarina. Y que todo eso me iba a dar la posibilidad de subir. Cuando llegamos lo hicimos atrás de un proyecto, de Gabriel Heinze y de Facundo Quiroga. Esto de la reserva lo tomo como un reconocimiento y un premio al trabajo realizado en la 5ª.

¿Es una ventaja que conozcas a los jugadores de 5ª considerando que en esa categoría no es raro que se de el salto a la reserva sin pasar necesariamente por la 4ª?

La ventaja es conocer a todos los chicos. La 4ª, la 5ª y la 6ª viajan juntos a todos los partidos y he visto a todos. A la mayoría los tengo visto más de 20 partidos. Los que hicieron los méritos suficientes van a estar en la reserva.

Para la conformación del plantel, ¿se definió un tope en relación a la edad de los futbolistas?

Sí. A algunos chicos de la categoría 2003 que estuvieron un tiempo en la reserva y no pudieron dar ese paso a primera, seguramente se les dará la posibilidad de que vayan a otro lado. Eso nos permite pensar en los chicos de las categorías 2004, 2005 y 2006, para no solo aprovechar que están en una muy buena edad sino para tener una reserva con mucha proyección. A lo mejor este año no se verán todos los resultados que esperamos, pero sí en el segundo año. Lo bueno de trabajar con chicos tan jóvenes, de 18 o 19 años, es que podremos prepararlos para que en algún momento pasen a la primera división, que es a lo que a nosotros nos dejaría felices. Intentaremos que haya la mayor cantidad de jugadores posibles para que el técnico de primera pueda optar por gente de la casa.

¿Considerás que es necesario sumar una cantidad de partidos en reserva antes de llegar a la primera?

No. Cada jugador tiene distinto tiempo de maduración. A algunos, con 4 o 5 partidos en reserva, les vas a ver enseguida que están en condiciones de subir al plantel superior. Hubo otros que jugaron 30 o 40 partidos en reserva y eso no les garantizó poder ir a primera. Es relativo. A los jugadores de 5ª, que no tuvieron minutos en reserva, por más que alcancen un buen nivel es apresurado pensar que vayan a la primera. Ahora, a lo mejor vemos a un jugador en un par de partidos y el mismo técnico de la primera decide que no es necesario que juegue un año en reserva. Pero serán los menos. En este momento nosotros tenemos la responsabilidad de saber cuándo el jugador está para la reserva y el entrenador de la primera decir si el chico está listo.