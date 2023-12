Cómo impactará en Santa Fe el recorte de la obra pública

"La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública", las doce palabras del ministro de Economía, Nicolás Caputo, en su mensaje del martes por la noche, cuando anunció distintas medidas de recorte del gasto público, tuvieron impacto en la provincia de Santa Fe donde el gobierno nacional participa de la ejecución de unos 189 proyectos viales, hídricos, de agua potable y saneamiento y de infraestructura urbana y social, de acuerdo al último informe del Ministerio de Obras Públicas de la anterior gestión nacional. En los últimos cuatro años, estas iniciativas suman una inversión de 435 mil millones de pesos, sumando los trabajos finalizados, obras en ejecución y proyectos en cartera.

En el Gran Rosario, la decisión de no licitar más obra pública nueva y cancelar las licitaciones aprobadas cuya ejecución aún no haya comenzado dejaría en ascuas numerosas iniciativas de infraestructura vial _como la ampliación de la autopista a Buenos Aires, la construcción de la rotonda de la ruta nacional A012 a la altura de Roldán, los accesos e iluminación del distribuidor calle Wilde sobre la ruta nacional 9 o la ampliación de avenida Roullión_, la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, la construcción de edificios para la Universidad Nacional de Rosario y escuelas secundarias o los planes de construcción de paradas seguras para el transporte público. En la ciudad hay unas 30 obras en ejecución y otra decena de proyectos aún no licitados.