Comienza la obra para estabilizar la cascada del arroyo Saladillo

En caso de concretarse según lo previsto, los trabajos deberán estar concluidos para 2023. En tal caso, se podrá afirmar que el gobernador Omar Perotti logró dar en el clavo con una tarea que varios de sus antecesores no. Vale recordar que durante los años del ex gobernador Hermes Binner el gobierno provincial había llegado a contratar una empresa para ejecutar los trabajos de estabilización, pero el proceso se detuvo tras un planteo de vecinos amparado en la ley 10.000 que obtuvo aval judicial. Durante la gestión de Miguel Lifschitz el tema registró avances, incluso contratando un estudio especial al Instituto Nacional del Agua, pero las obras no se llegaron a licitar.