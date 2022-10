Balance negativo: ni con Somoza ni con Tevez el canalla logró estabilidad y le fue muy mal. No clasificó a ninguna copa y despidió rápidamente de Copa Argentina

Suele ser conveniente tomarse un tiempo y analizar fríamente antes de realizar cualquier tipo de análisis, pero en este caso en Central no parece un paso necesario. Desde hace tiempo hay una realidad marcada a fuego en Arroyito y el último partido, ante Colón, no iba a cambiar un ápice el parecer de lo que fue el semestre futbolístico del canalla. Es más, el empate del lunes en el Gigante sirvió para abonar la idea de lo mal que se hicieron las cosas en un torneo que transcurrió sin pena ni gloria para el canalla, que finalizó en el puesto 20 de 28. Contra eso hay poco por agregar, aunque sí se pueden desmenuzar algunos de los ingredientes que llevaron a Central a protagonizar un campeonato decididamente malo (eliminación mediante de Copa Argentina en 16avos de final), en el que lo poquito bueno que tuvo para rescatar fue la victoria en el clásico ante Newell’s. No mucho más que eso.