Central espera gritar los goles de Copetti, ¿que ya van a venir?

De hecho, Copetti ya acumula 15 partidos en la primera auriazul, en 11 ocasiones fue titular y anotó apenas un gol, ante Godoy Cruz de Mendoza. Por ello, Central necesita que mejore su efectividad y el exRacing está haciendo todo lo posible para lograrlo. Este domingo ante Platense tendrá una nueva oportunidad cuando se encuentre frente al arco rival.

Para el debut de Copetti con la camiseta auriazul hay que remontarse al 2 de junio pasado, cuando fue titular por la cuarta fecha de la Liga Profesional, en el duelo que terminó 1 a 1 ante Lanús, donde justamente el grito fue del también recién llegado Marco Ruben. Por entonces el equipo era dirigido por Miguel Angel Russo.

Llegó con Marco Ruben

Esa noche todos los flashes se los llevó Marco. Por su nuevo regreso al club y, sobre todo, por el gol que destrabó un partido que parecía destinado a la derrota. “Pero los ojos de los hinchas auriazules estaban fijos también en el otro 9 que debutó, Enzo Copetti, que si bien no brilló, sí dejó la piel en cada jugada, habló mucho con los compañeros y hasta participó como actor secundario del gol del 1 a 1 ante Lanús. “Y sabe que tiene que adaptarse a jugar con otro 9 al lado”, destacó Ovación en el comentario de ese partido.

Acto seguido, por la quinta fecha, llegó el empate 1 a 1 ante Godoy Cruz en Mendoza, allí arrancando de titular señaló el único gol en lo que va de su estadía en Arroyito. Gran jugada de Campaz por la izquierda, centro atrás del colombiano y conectó Copetti para empujarla al gol. El atacante en su segundo encuentro pudo sacarse las ganas de anotar su primer tanto en el canalla.

Luego fue titular en la dura derrota 0-1 con Barracas Central por la Copa Argentina, en cancha de Platense. Y repitió en la victoria 1 a 0 ante Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana, donde el gol lo anotó Jaminton Campaz.

Después llegó la goleada auriazul 4 a 2 ante Sarmiento en el Gigante, con dos gritos de Agustín Módica, Alan Rodríguez y Lautaro Giaccone. A Copetti le tocó ingresar desde el banco a los 72 minutos.

Por Sudamericana

A continuación llegó el viaje a Brasil para la revancha con Inter de Porto Alegre por la Sudamericana. Central igualó 1 a 1, Enzo fue titular, el gol lo anotó Agustín Sandez y el canalla avanzó de ronda.

Acto seguido, por la Liga Profesional, Copetti fue suplente e ingresó a los 68’ en la derrota canalla 0-1 ante Huracán en el Gigante de Arroyito.

Después fue titular en la caída 0-1 ante Unión en Santa Fe y allí a los 87’ el propio Copetti falló un penal. Fue el último partido de Miguel Angel Russo como DT.

Ya en el ciclo de Matías Lequi, el delantero ingresó a los 65’ ante Gimnasia en la La Plata, en la victoria auriazul 1 a 0 con gol de Tomás O’Connor.

Y llegó el día del clásico. Fue triunfo canalla 1 a 0 en el Gigante. A los 34’ Copetti ingresó ante la lesión de Marco Ruben. El gol auriazul lo convirtió Facundo Mallo.

Lo que siguió fue la ida de la serie de la Copa Sudamericana, donde Central igualó 1 a 1 en el Gigante ante Fortaleza. Copetti fue de la partida y el gol lo anotó Agustín Sandez.

Después, en la rotación que hizo Lequi, el delantero fue al banco y no ingresó en el traspié 1 a 0 ante Independiente. Allí sufrió una grave lesión de rodilla Agustín Módica, que lo dejó varios meses afuera de las canchas.

En la revancha ante Fortaleza Copetti fue titular y jugó solo el primer tiempo en la derrota 1-3, con gol canalla de Facundo Mallo. Fue la eliminación del certamen.

A continuación fue titular en el triunfo de local ante Atlético Tucumán, pero al ser reemplazado salió con bronca porque las cosas no le salían. El Canalla se impuso con tanto del juvenil Juan Giménez.

Polémica ante Boca

Más tarde llegó la derrota 2 a 1 ante Boca donde fue de la partida, tuvo varias chances de gol y Advíncula le cometió un claro penal no sancionado por el árbitro Jorge Baliño. El tanto canalla fue de Jaminton Campaz.

Tras el duelo ante Boca manifestó que “soy un jugador que vive del gol y este tipo de cosas no me pueden pasar”, dijo en referencia a la cantidad de situaciones propicias que le se le presentaron y que no pudo definir ante el xeneize.

“Participé mucho en el juego, pero no pude convertir y me voy caliente por eso”, dijo esa noche. Y agregó: “Sé que todavía le debo al hincha de Central, pero confío en que ya se me va a abrir el arco”.

Y, en la última presentación, también fue de la partida en el reciente empate 2 a 2 ante Talleres, donde los dos gritos canallas fueron de Ignacio Malcorra desde los doce pasos. Lo suplantó en el complemento Luca Martínez Dupuy.

Esta es la hoja de ruta de Copetti en lo que va de su estadía en Arroyito. El punta espera más que nadie agitar las redes y los hinchas están ansiosos de poder gritar sus goles.