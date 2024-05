Central: Enzo Copetti se presentó en sociedad y dijo que le gusta "la locura de la gente de acá"

Tras ser presentado por el director deportivo Federico Lussenhoff, quien agradeció la presencia del periodismo e hizo un breve repaso de la carrera del futbolista, el delantero que viene de la MLS fue consultado sobre cómo había visto el partido ante Caracas y cuáles eran os objetivos personales que tiene con su llegada a Central “ Al equipo el jueves lo vi muy bien. Me encantó como jugó y la intensidad que mostró . Había que ganar si o si y se jugó de esa manera. La expectativa es alta . Vengo de jugar en un club en Argentina como Racing donde siempre te llevaban a ganar todos los partidos y eso lo quiero aplicar acá en Rosario. Ya charlé con mis compañeros, con el cuerpo técnico y estoy con muchas ganas . Quiero involucrarme rápido en el grupo y apoyar de cualquier lugar.

Respecto a si lo sorprendió su llegada a Central manifestó: “Sé que antes de ir a Racing hubo gente de Central que preguntó por mí, pero por una cosa u otra no se dio. Hablé con los dirigentes le presenté mis intenciones y luego lo charlé con mi familia y estoy muy contento de regresar a Argentina. A principios de este año también hablaron conmigo y pensé que esa no era el momento adecuado para volver. Pero luego lo hable con mi agente, con Carolina (por Cristinziano) y con mi familia. Tomamos la decisión de venir porque Central se preocupó mucho por mí. Se pusieron a mi disposición en todo momento y lo valoro muchísimo ya que nunca me había pasado en la carrera. Les agradezco a todos por la oportunidad y la confianza".