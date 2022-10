Debate caliente. El secretario de Industria, José de Mendiguren y el ex funcionario macrista Dante Sica, tuvieron un contrapunto en el panel.

Por supuesto que cada uno representa sus intereses, y el Estado es visto como garante de las relaciones pero Idea 2022 buscó no confrontar y apuntalar la coincidencia de que todos algo tienen que ceder. El modelo del acuerdo alcanzado en la automotriz Toyota con el gremio Smata se presentó como caso de éxito y marcó el sendero a recorrer.

En noviembre del año pasado Toyota y Smata firmaron un convenio que permitió aumentar la capacidad de producción en la planta de Zárate y aumentar los puestos de trabajo y los salarios. No fue casual que Daniel Herrero, presidente de Toyota en ese momento, y actual presidente de Toyota Plan Argentina SA, se convierta en el presidente del 58° Coloquio de Idea.

Durante la jornada inaugural del coloquio, Herrero destacó la importancia de encontrarse y trabajar juntos para contribuir con el crecimiento del país en el largo plazo.

“Si de algo nos sirve esta historia de desunión es para entender que nuestra responsabilidad es todo lo contrario: encontrarnos, trabajar juntos para crear un acuerdo común. Si no alcanzamos algunos consensos básicos, no vamos a poder crecer. Y si no cedemos en algo en nuestras posiciones para comprender al otro, tampoco lo vamos a lograr. Y por eso es que elegimos este lema para este Coloquio: Ceder para crecer” subrayó.

>> Leer más: El caso Toyota, modelo" de acuerdo laboral

Además, destacó que “aceptar lo imperfecto y sobrellevar nuestras cicatrices significa que también podemos celebrar nuestras fortalezas. Por eso, ceder todos un poco para construir de una vez por todas nuestro destino. No podemos pensar en un futuro mejor si no creemos que puede ser realmente mejor que nuestro pasado y nuestro presente. Las oportunidades están, son palpables, nos esperan”.

El cisne negro

Sebastián Ceria, presidente de Fundar y CEO de Qontigo; y el sociólogo y profesor emérito de UTDT, Juan Carlos Torre, dialogaron acerca de su visión sobre cuáles fueron las barreras y cuáles posibilidades para que Argentina salga adelante, introduciendo el lema del año: “Ceder para Crecer”.

Torre, autor del libro “Diario de una temporada en el quinto piso”, planteó que “es necesario un corte” e instó a los políticos a “de una vez por todas” ir para adelante y mirar los ejemplos de experiencias exitosas es una buena idea. “Ceder para crecer implica un ejercicio de introspección, es una consigna de quiebre y puede ser un camino para todos”, indicó.

Ceria sorprendió al auditorio de ejecutivos, empresarios y consultores. Se mostró optimista respecto de la Argentina y destacó que no muchos países pueden tener 10 unicornios, estar en la carrera espacial y haber desarrollado una nueva semilla de trigo. Remarcó que pasar de ser un país de ingresos medios a altos no es fácil y pocos lo han logrado desde la década del 50.

>> Leer más: "La demanda de acero está estable"

Torre subrayó la capacidad de Argentina para “renacer” y dijo: “Se cae y se levanta. Tenemos una materia humana preparada para moverse en la adversidad y nos hemos acostumbrado a movernos en la incertidumbre, pero eso nos ubica en el cortoplacismo y la tarea es lograr la capacidad de controlar y manejar el tiempo”.

El CEO de Qontigo apuntó que es deber de los empresarios generar riquezas pero mencionó la experiencia de Estados Unidos, donde desde los años 40 el gobierno viene propiciando el terreno para la expansión de grandes compañías de base tecnológica.

Explicó que lo hizo construyendo computadoras cuando nadie lo hacia por el costo de producción y también con la antesala de lo que luego fue Internet, plataforma que permitió el despegue de una industria muy importante para el país del norte.

Sobre el eslogan del Coloquio, Ceria fue muy claro en señalar que “ceder” no puede ser pedirle a los que menos tienen. “Ese modelo está totalmente agotado. Me gustaría que este coloquio 2022 sea una bisagra para este futuro mejor que todos queremos para la Argentina”.

Round de campeonato

La discusión por el modelo a seguir fue eje de discusión durante el panel que compartieron el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, se cruzó en el escenario con el economista Dante Sica, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, pero también de la gestión de Eduardo Duhalde, momento en el que compartieron gabinete

“La Argentina debe decidir con qué modelo se quiere insertar: si le de una economía primarizada o la del conocimiento o una industrial”, soltó.

Mencionó el caso de las empresas vinculadas a la economía del conocimiento como sector dinamizador de la economía y con un aporte diferenciador en valor agregado y por eso recordó el apoyo de leyes y decretos para el sector. En ese momento Sica también recordó que durante la gestión anterior se apoyó al sector.

El caso de la industria automotriz también se expuso sobre la mesa. “Todos vieron lo que pasaba en el mundo y todos se pusieron de acuerdo. En menos de tres años avanzaron. Eso hicieron”, resaltó y agregó que “hay que tener una visión no infantil del mundo porque el mundo se protege” y reseñó que existen 62 mil medidas no arancelarias en todo el mundo.

De Mendiguren sostuvo que hay consensos para ver por dónde viene la salida y resaltó que el camino es el del crecimiento. “No es fácil estar en el escritorio y nadie puede mostrar éxitos. No se dictan políticas desde el atril”, le retrucó a Sica cuando el ex funcionario buscó opinar sobre la espiral inflacionaria.

Para concluir, y en consonancia con la propuesta de debate del coloquio “Ceder para crecer”, el secretario de Desarrollo Productivo de la Nación resaltó que “hay que ceder para poder ver las oportunidades y cómo alinearlas”.

Massa y los superávits gemelos

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que “la política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, y los empresarios también tienen que tienen que ceder los beneficios” que obtienen del Estado. El funcionario habló el viernes por videconferencia en el coloquio realizado en Mar del Plata.

El superministro aseguró que Argentina tiene que “volver a tener superávit gemelos” en el plano fiscal y comercial, y “un tipo de cambio competitivo” que ayude a acumular reservas.

Massa, quien viajó a en Washington para participar de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), pidió disculpas “por no estar allí, en el primer Coloquio después de la pandemia, de vuelta en Mar del Plata”.

En sus declaraciones, el ministro de Economía destacó como “fundamental el orden fiscal” porque “es el camino que brinda previsibilidad del Estado, a los ciudadanos, y al desarrollo de políticas públicas”.

En ese marco, Massa destacó que la rentabilidad de las empresas del Estado “hay que medirla no sólo en términos económicos, sino también en su rol social; pero observando el cumplimiento de esas metas sociales”.