Caída del banco de Silicon Valley: ¿afecta a las tecnológicas locales? 

Juan Pablo Manson, titular de Interactive Dynamics, fue incluso más tajante: "En Rosario no hay empresas que estén reduciendo la búsqueda de personal", dijo, en sintonía con lo que plantea Ricardo Spampinato, quien aseveró que desde su firma COA tienen abiertas unas 30 búsquedas activas, tanto técnicas como funcionales. Luciano Tourn, de Wurú, también coincidió con que "no conozco casos locales donde haya habido grandes recortes".

Desde la Municipalidad de Rosario, el secretario de Producción Sebastián Chale analizó que el sector vive "una consolidación, pero ya no una gran expansión", y que existen situaciones particulares en función de cuál es el sector al que las empresas le brindan servicios. "No es lo mismo la que está orientada a energía y gas, que está volando, que al agro, que hoy atraviesa un período complejo", mensuró.

Retos pendientes

Que el panorama local sea más alentador no significa que todo sea color de rosa. No habrá oleadas de despidos masivos o gran incertidumbre financiera, pero el sector tiene retos que le siguen siendo difíciles de enfrentar. El factor recursos humanos es el principal: el personal capacitado sigue siendo escaso, y la competencia, monumental.

"Si bien se esperaba que la ola de despidos alivie la falta de desarrolladores, localmente no se notó ese impacto. Uno podría pensar que el regreso al mercado laboral de miles de personas generaría un efecto positivo, pero no", repasó Manson, quien también se desempeña como vocal en el PTR.

Es que si bien el número de incorporaciones se redujo en comparación con 2020 y 2021, actualmente las firmas demandan perfiles más capacitados, acordes a una estructura más consolidada. Allí se genera un cuello de botella, donde las exigencias en las contrataciones son más altas, pero la oferta no termina de acompañar.

Desde hace algunos años, en el PTR trabajan en la formación de recursos humanos, pero se trata de una apuesta que tardará un tiempo en madurar. Se realizaron trabajos conjuntos con la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Gran Rosario y la Universidad Abierta Interamericana, para desarrollar tecnicaturas orientadas específicamente a las necesidades locales.

"El problema es que los chicos salen de ahí, se forman en las empresas locales y luego escapan, porque le aparecen ofertas laborales en dólares con las que no podemos competir", consideró un empresario que prefirió el off the record. Se trata de un problema crónico en el sector, no solo en el plano local sino a nivel del mercado doméstico.

Para enfrentar las dificultades, las empresas echan mano a diferentes estrategias, orientadas a garantizar lo que los trabajos 100% freelance no logran brindar: estabilidad. Tanto Tourn como Sanseovich coincidieron en que, poco a poco, se está viendo una tendencia de los trabajadores a valorar este aspecto. “Lo que veías antes masivamente, que eran desarrolladores trabajando tres meses en un lugar, tres meses en otro, ahora se estabilizó”, dijo el titular de Wurú.

Tecnoteca: formación en saberes digitales

Atentos al desafío de la formación de recursos humanos, desde la Intendencia de Rosario destacan que durante 2023 planean concretar la Tecnoteca, un proyecto para incorporar jóvenes a la economía del conocimiento. Se trata de un dispositivo que funcionará en el galpón 13 de la costanera central, que promueve el reconocimiento de saberes digitales y las habilidades informacionales.

La Tecnoteca se centrará en: Tecnología Ambiental 4.0, Robótica y Domótica, Programación de Aplicaciones, Diseño de videojuegos, Introducción a los nuevos formatos audiovisuales digitales, Tecnología 4.0, Tecnología Alimentaria, Economía Social Informacional y Mundo Financiero Digital, Habilidades Blandas, Economía Circular / Sustentabilidad. Para llevar adelante el proyecto se hará una fuerte inversión para remodelar el espacio, que incluirá una planta baja con espacios para capacitación y laboratorios y el subsuelo que contiene los espacios de Uso Múltiple y de Estudio Colectivo, Fab-Lab y una Cápsula Audiovisual.