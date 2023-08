Argentina ganó otro mundial: las referentes en el fútbol femenino y en la vida

“Cuando comencé a jugar no tenía una ídola femenina, ustedes no mostraban fútbol femenino . ¿Cómo se suponía que lo iba a ver, cómo iba a imaginar que podría llegar a la Selección, convertirme en lo que soy, en una referente. Hoy salimos a la calle y la gente nos dice ‘mi hija te adora, quiere ser como vos’. Hoy tenemos nuestras propias referentes, esto no hubiera pasado si nosotras nos deteníamos ante los primeros obstáculos”. Marta, la 10 de Brasil , dijo esas palabras entre lágrimas durante su discurso de despedida. En Argentina -y probablemente en todo el mundo-, el video de la conferencia de prensa circuló rápidamente. Quizás fue la emoción o, probablemente, que tiene razón.

aHR0cHM6Ly93d3cuYWZhLmNvbS5hci91cGxvYWQvdG9ybmVvL1BsYWNhcyBjYXRlZ29yw61hcy9yYW5raW5nLWZpZmEtZmVtLmpwZw__.jpg El seleccionado argentino de fútbol femenino en el Mundial 2023. Fuente: Télam

La Televisión Pública casi duplicó el número de espectadores que había tenido la Selección femenina en su historia. En el Mundial 2019, había logrado 7 puntos en el partido contra Escocia. El crecimiento en los espectadores no se puede negar. Lo que no está tan claro es si hay una única razón para el suceso o muchas, y cuáles.

Si bien se nota una evolución en el juego de la Selección, el equipo no logró su objetivo que era ganar algún partido, ni mucho menos pasar de fase. A pesar de eso, la participación en la Copa del Mundo no fue un fracaso y no tuvo el sabor amargo de la derrota porque hubo un objetivo que sí se cumplió: la atención del público argentino. Pero, ¿a qué se debe? ¿Al mejor desempeño deportivo que trae aparejado la profesionalización del fútbol femenino, a la lucha por la igualdad de posibilidades de varones y mujeres, a la visibilización o a un “arrastre” de las expectativas tras el campeonato mundial del seleccionado masculino?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjpsorin6%2Fstatus%2F1693745840781717643&partner=&hide_thread=false Felicitaciones Murciélagas ! Gigantes ! Campeonas del Mundo ! Vamos Argentina ! Las queremos, alentamos y admiramos ! #orgulloargento pic.twitter.com/hCXOjTmf9Q — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) August 21, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flacapital%2Fstatus%2F1693743562662285678&partner=&hide_thread=false Las Murciélagas hicieron historia al consagrarse campeonas en el primer Mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos.



IBSA, se desarrolló en Inglaterra, y con el triunfo por 2-1 ante Japón en la final, las chicas pudieron convertirse en Campeonas del Mundo. pic.twitter.com/zCVDzIXcJ9 — Diario La Capital (@lacapital) August 21, 2023

Para la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, lo que sucedió tiene que ver “con un clima de época que está llegando a su punto máximo y que todavía no tiene techo, es el crecimiento de la participación de las mujeres como jugadoras y la visibilización de aquellas que se animan a pasar ese techo de cristal o esa pared invisible”. Sin embargo, aclaró que fueron las mismas jugadoras las que contagiaron la fuerza, el empuje y la visibilización. Fue la defensora de la selección y subcapitana del equipo, Aldana Cometti, la que en junio pasado realizó un pedido a los medios de comunicación para que fueran al Mundial de Nueva Zelanda: “Lo que no se ve en televisión no existe, si ustedes como medios no comunican sobre la Selección y el fútbol femenino, mucha gente no puede verlo, muchas niñas no podrán elegir jugarlo porque no lo ven, porque no existe”.

La ministra de Género también indicó que el acompañamiento no proviene únicamente del empuje de las jugadoras y el crecimiento del seleccionado, sino de un “clima mundialista exitista post diciembre de 2022 con el triunfo de la selección masculina”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFemeninoAFA%2Fstatus%2F1669080480338124800&partner=&hide_thread=false #SelecciónArgentina



Aldana Cometti y pedido especial a los medios, a pocos días del inicio del Mundial. pic.twitter.com/NdX8lqRy15 — #ElFemenino (@FemeninoAFA) June 14, 2023

Ileana Manucci es periodista deportiva y fundadora de La Diez, un medio santafesino que se especializa en fútbol femenino desde 2018. Al igual que Marinaro, indicó que este es el piso de la selección femenina y que lo que queda es seguir creciendo. Aseguró que en lo estrictamente deportivo, es difícil considerar a este Mundial como el mejor momento de la Selección. “En 2006 Argentina ganó contra Brasil la final de un Sudamericano, que sería la Copa América de hoy”, rememoró. Además, recordó que en 2019, tras el Mundial de Francia, la selección obtuvo el tercer puesto en los Panamericanos de Lima. “En cuanto a títulos, esos dos fueron los más significativos”, afirmó. Sin embargo, la periodista sostuvo que lo que logró este año la selección es un alto nivel de visibilización y apoyo.

Durante la cobertura del Mundial en Nueva Zelanda, le llamó mucho la atención la hinchada argentina que “pareció local” en todos los partidos. “Les preguntábamos todo el tiempo a las jugadoras cómo se sentían con tanto apoyo”, describió.

Lo que no se ve, no existe

La visibilización del fútbol femenino es clave para el crecimiento de la Selección, porque contribuye a generar un mayor apoyo. “Hay muchos argentinos viviendo allá que fueron a todos los partidos y entrenamientos y también muchos latinos que hincharon por la Selección Argentina, eso hizo emocionar a las jugadoras y las incentivaba”, explicó la periodista santafesina. “Si algo no se ve, pocos saben que existe. Pero si se muestra, ¿quién en nuestro país no va a querer mirar fútbol?”.

Esa visibilización no viene sola, es parte del esfuerzo y la gestión de las propias jugadoras que comenzó hace mucho tiempo. “Hay un camino recorrido que empezó hace muchas generaciones, yo tengo el recuerdo de las Pioneras de ‘71 que le ganaron a Inglaterra antes que el gol de Maradona a los ingleses, escribieron historia y hay que reinvindicarlas”, recordó la ministra Marinaro. De la misma manera, señaló que las jugadoras de la selección de ahora, son el ejemplo de las generaciones que siguen.

futbol femenino - seleccionado argentino - argentina - las murcielagas - 366518330_240665971703045_3938505568419030931_n-transformed.jpeg Las Murciélagas ganaron el mundial 2023. Fuente: Fadec

Manucci también hizo un recorrido por los últimos grandes hitos de la selección. En 2006 el equipo argentino ganó el Sudamericano contra Brasil, en 2017 las jugadoras realizaron una protesta y enviaron un comunicado reclamando mejores condiciones, en 2018 posaron en la previa de un partido de la Copa América de Chile e hicieron la seña del Topo Gigio. Esos últimos dos hechos marcaron un camino de lucha y reclamo que se extiende hasta la actualidad. “En ese momento, hicieron pública la exigencia de mejores condiciones para entrenar y jugar, hasta ahí usaban la ropa que descartaba la selección masculina, no había fechas FIFA ni amistosos, no tenían hoteles dónde dormir, viáticos ni SUBE”, narró.

Luego de varios reclamos y con un nuevo cuerpo técnico, Argentina comenzó a desarrollar su potencial. En 2019 volvieron a entrar a un Mundial después de 12 años. En esa Copa obtuvieron más puntos que en la última, pero ahora lograron algo que estaban buscando hace tiempo: “Hubo una evolución, que era lo que pedían las jugadoras, reclamaban no solo salir a defenderse y participar, sino ser competitivas, querían tener un ADN, una identidad”.

Eso pasaba hacía tan solo cinco años. Hoy, las jugadoras regresan de un Mundial en el que le “hicieron partido” a uno de los mejores: Suecia. “Fue el propio entrenador el que remarcó que las grandes potencias antes no querían jugar fechas FIFA ni amistosos con Argentina porque no la veían competitiva, eso ahora está cambiando y en septiembre jugarán contra Japón”, afirmó Manucci.

Cuando Ileana co-fundó La Diez junto a Gastón Chansard en 2018, el mayor miedo era conseguir la información necesaria para sostener el sitio web. “La verdad que nos encontramos con que estaba todo por hacer, investigamos, indagamos en ligas, años anteriores, equipos, referentes, había que construir las fuentes y los contactos”, explicó. Con el tiempo, La Diez fue tomando relevancia a nivel local y luego regional. “Ahora somos cuatro personas y de tanta información y requerimientos que nos llegan, muchas veces no podemos cubrir todo”, recalcó.

futbol femenino las murcielagas - 79239052.jpg Juego de fútbol femenino en el estadio de Rosario Central. Foto: Archivo La Capital

En su discurso de despedida, Marta, la 10 brasileña, también se refirió a la participación y aparición de las mujeres en los medios jugando y hablado de fútbol. “20 años después de mi primer Mundial, soy referente para muchas mujeres en el mundo entero, no solo en el fútbol, en el periodismo también, la gente puede ver a muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Hemos abierto puertas para la igualdad”, indicó.

Ileana contó que toda la vida miró y jugó al fútbol. “Jugué desde chica, de manera recreativa obvio”, aclaró. “Y miré futbol masculino porque el femenino no se veía”, agregó. Como tantas mujeres, siempre se interesó por el fútbol, lo jugó y lo consumió. “Cuando me di cuenta que podía a empezar a informar sobre el fútbol femenino, no lo dudé”, confesó.

La importancia de los ejemplos

Marta e Ileana, ambas en cada disciplina, tuvieron que soñar casi desde cero, sin grandes referentes o al menos no tan identificadas como sí los tenían los varones. Fueron -al igual que aquellas jugadoras del ‘71- pioneras. “Que haya mujeres referentes, que sean ídolas, construye un sueño posible en las niñas y adolescentes”, indicó Marinaro. “Esto nos pasa a las mujeres en todos los ámbitos, en la universidad o en el trabajo por ejemplo, debemos romper techos de cristales, abrir caminos”, indicó.

La funcionaria aclaró que el objetivo debe ser construir sociedades más igualitarias y un espacio para ello es el deporte. “Necesitamos un mundo libre de estereotipos para que las infancias puedan crecer y soñar, para que sus deseos no tengan límites por las barreras de género”, indicó la ministra. Para Marinaro es clave no seguir reproduciendo esa división entre niños y niñas, pensada en términos biologicistas. “Hay que abrir las cabezas y los corazones como sociedad para que esos sueños y proyectos también sean realidades”.

Es importante, también, el rol del Estado. “De las 19 ligas santafesinas, 18 ya tienen fútbol femenino. El año pasado se duplicaron o triplicaron la cantidad de equipos que participaron de la Copa Santa Fe Deportiva y, por primera vez, las ganadoras recibieron un premio en dinero al igual que los varones”, describió Marinaro.

Desde el Ministerio lanzaron el programa Jugadas por la Igualdad que busca contribuir con infraestructura en los clubes y materiales para los equipos de mujeres. “Hicimos convenios con la Asociación Santafesina de Fútbol y entregamos kits de entrenamiento a más de 300 clubes con equipos de mujeres”, recordó. Por otro lado, indicó que se trabaja con la Ley Micaela y la capacitación de género en los grandes clubes de la provincia. En este punto, hay dos discusiones: una dirigencial y otra deportiva. “La mayoría de los grandes clubes, o al menos los cuatro identificados en nuestra provincia, son conducidos por varones y las mujeres cumplen rolos más estereotipados como en Secretarías de Acción Social, Género”, explicó. “Ese también es uno de los aspectos que buscamos trabajar dentro de los clubes, no solo lo estrictamente deportivo”, finalizó.

futbol femenino argentina las murcielagas mundial - 79405586.jpg Fuente: Fadec

Una pequeña jugadora

Mientras Ileana Manucci cubría el Mundial en Nueva Zelanda en el que Alana Cometti y sus pares disputaban la Copa, en Santa Fe una niña soñaba. Helena Valli se volvió la imagen de la inspiración. Tiene siete años, juega en Unión de Santa Fe y es fanática de la Selección femenina, como también de Messi. Javier Valli, su papá, contó a La Capital que la niña jugó desde siempre al fútbol, pero que este año inició las prácticas en la escuela del club. “Siempre jugamos con ella y con Jero, su hermano mayor”, aclaró. Los tres, sin importar edad ni género, jugaban en la playa, en la vereda, en el patio y en la casa. “En los cumpleaños, en el recreo y en la escuela, ella también juega siempre”, recordó su papá, aunque aclaró que en la mayoría de los casos practica el deporte con los varones.

A partir de este año, Helena comenzó a entrenar dos veces a la semana en la escuela de Unión. “Decidimos mandarla ahí porque está cerca de casa y porque tiene un buen nivel de organización y dedicación, las profes son muy buenas”, contó Javier y destacó que también les parece “muy bueno” que su hija pueda jugar con otras chicas de su edad.

“Más allá de que juegue bien o mal, de que siga o no, lo que queremos es que lo disfrute y por ahora lo hace”, explicó el padre. Helena, además de jugar, es fanática del fútbol. Mira los partidos, admira a Messi y tiene su álbum de figuritas del Mundial Femenino. De la selección, la jugadora que más le gusta es Yamila Rodríguez.

Durante julio, en la previa al segundo partido de la Selección, un video de Helena contando lo que hace en el canal Paka Paka se volvió viral. Desde entonces, la familia de la niña recibió muchos saludos. “Hay madres que se nos acercaron y nos dicen que sus hijas quieren jugar desde que la vieron a Helena, y ese era el objetivo”, confesó su padre.

Con el Mundial que pasó, probablemente muchos argentinos hayan conocido la historia o visto por primera vez a varias de las jugadoras de la selección nacional. “Tras la eliminación de Argentina hubo un sabor agridulce porque no se pudo conseguir el objetivo del triunfo, además hay dos grandes jugadoras como Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo que decidieron irse en parte por el desgaste y el cansancio de remarla; pero también es una alegría porque atrás vienen una o dos generaciones que van a vivir otras realidades, que tienen inferiores y más apoyo”, indicó Manucci.

La ministra Marinaro recordó a Helena y señaló la importancia de fomentar en los niños la idea de que no interesan los géneros en los deportes. “Es importante ver como su padre y su madre transmiten el mensaje en la casa, fomentan que ella puede ser una jugadora”, aclaró.

De un Mundial al otro, la selección demostró una gran crecimiento, no solo en lo deportivo, sino en el apoyo y la visibilización. Ojalá en cuatro años, cuando llegue el próximo Mundial, no tengamos que “hacer el esfuerzo de mirarlas”; que sean las cuatro de la mañana y los bares y las avenidas se llenen de gente alentándolas, que el rating alcance o se acerque a los 38.6 puntos que logró el seleccionado masculino en los primeros partidos en Qatar; que las clases se suspendan para alentarlas. Como lo hace Helena, ojalá que todas naturalicemos que podemos soñar con una carrera en el fútbol, que tengamos ídolas en todas las disciplinas deportivas, que las niñas crezcan sin barreras y con referentes.