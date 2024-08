Sol de Noche dejará su histórica sede en septiembre y sigue en búsqueda de un nuevo espacio

Locatelli reconoció gestiones con la municipalidad, el gobierno provincial, el Concejo, el Arzobispado de Rosario y otras congregaciones locales, sin embargo, aún no se pudieron lograr avances.

“Hemos tocado todas las puertas posibles. Nosotros tenemos la intención de seguir”, afirmó el referente de Sol de Noche. Según retrató, la demanda de personas en situación de calle que buscan resguardarse de temperaturas extremas “supera ampliamente” a la oferta de camas de Rosario.

Un espacio para Sol de Noche

El objetivo inamovible de la organización es seguir funcionando. No obstante, Locatelli expuso la dificultad para conseguir un lugar apto o los costos para reacondicionar una futura sede. Mientras tanto, las camas, mesas, sillas y todo el mobiliario serán trasladados a un depósito prestado para esta ocasión.

Sol de Noche busca un inmueble en cualquier barrio de la ciudad. Debe tener unos 300 m2, amplia cocina y comedor, baños aptos y un espacio para ubicar sus 18 camas cuchetas, que utilizan diariamente unas 35 personas. “Nosotros nos podemos llegar a adaptar a lo que se consiga", aseguró el voluntario.

El destino del actual predio donde funciona Sol de Noche seguirá siendo social ya que la Congregación de Misioneros Scalabrinianos desarrollará un refugio para inmigrantes, con el objetivo de ofrecer bienestar para extranjeros mientras prosperan en Rosario.

sol de noche3.jpg Sol de Noche asiste a 35 personas por día

Vivir y dormir en la calle

La red de espacios que brindan un lugar caliente y cómodo a las personas sin hogar para dormir durante la noche está compuesta por cinco refugios, dos casas de asistencia municipales y los lugares de asistencia sanitaria.

Locatelli ante este medio explicó: “Cuando yo era chico, la idea del croto o del linyera era del hombre mayor, el viejo borrachín. Hoy en día eso cambió. Tenés, sobre todo, chicos que vienen de una familia estándar que fueron corridos por sus parientes por una cuestión de consumos problemáticos. No nacieron en la calle”.

“La población de las personas que no tienen hogar está compuesta por diferentes realidades, pero tenés casos de entre 25 y 30 años que tienen que ver con consumos problemáticos. Después de los 35, en general está relacionado a problemáticas más familiares, de deudas o de salud mental”, apuntó el referente solidario.

Locatelli subrayó que “hay una realidad palpable". Analizó: "Si caminás por la calle, vas a ver mucha gente en situación de calle. Esto tiene que ver con una cuestión económica que desde la pandemia a esta parte, muchas familias no llegan a sostener un alquiler formal. No pueden sostener ni siquiera una pensión. No es tan difícil como uno cree quedar en situación de calle”.