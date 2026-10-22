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Senado de Santa Fe: media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

El proyecto de la Casa Gris intima a los magistrados a actuar de modo ágil y efectivo frente a esos casos, entre otras medidas clave. La iniciativa pasó a Diputados

22 de octubre 2026 · 20:36hs
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La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta de Santa Fe.

Foto: Senado de Santa Fe

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta de Santa Fe.

La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, una iniciativa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

El proyecto obtuvo media sanción con el voto favorable de todos los senadores presentes en el recinto de la Cámara alta y ahora deberá recibir tratamiento en Diputados para convertirse en ley.

La votación, con el quorum justo, contó con el acompañamiento de los dos senadores peronistas presentes en el recinto: Alcides Calvo y Rubén Pirola. Esa fuerza política también realizó aportes al mensaje que recibió tratamiento legislativo.

"Sentíamos la necesidad de abrir el diálogo para que todos los bloques puedan hacer su aporte y que el proyecto sea aprobado por unanimidad, a pesar de que haya miradas distintas", afirmó Felipe Michlig (Unidos), presidente provisional del Senado.

Explicó también que la iniciativa fue analizada en una reunión con ministros, senadores y diputados, además de intercambios con integrantes del bloque del PJ.

El proyecto

La iniciativa había sido anunciada en septiembre pasado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.

Busca establecer un marco regulatorio para el uso de dispositivos como las nuevas tobilleras duales, además de explicitar que las autoridades judiciales de todos los fueros deben actuar de forma ágil y efectiva frente a esos casos.

>>Leer más: Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

En esa línea, el proyecto establece nuevos mecanismos de prevención, asistencia y seguimiento de situaciones de violencia de género, con medidas de protección diferenciadas según la gravedad de cada caso.

Al respecto, propone clasificar las situaciones de violencia de género en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico.

Además, la iniciativa establece la obligatoriedad de los agentes del Estado a actuar de modo inmediato y priorizando el resguardo de la víctima. Y, en un momento de aumento de femicidios en la provincia, también hace hincapié en las tareas y competencias de los jueces.

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