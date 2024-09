Scaloni: "Esperamos que Messi vuelva a la selección en la próxima citación"

Cada vez falta menos para que vuelva Lionel Messi a la selección. El propio DT Lionel Scaloni fue consultado este domingo por la recuperación de Leo, que se repone de una lesión en el tobillo derecho y avisó que "esperamos que Leo empiece a jugar y, cuando tengamos que dar la siguiente lista, con él no será la excepción para comunicarnos. Será dentro de dos semanas cuando tengamos que darla para los siguientes partidos y ahí veremos si está en condiciones". Ahora Argentina se prepara para enfrentar este martes a Colombia en Barranquilla.

Scaloni: "Me interesaría jugar con la selección en Rosario, porque está cerca de mi casa"

-"Esperamos que Messi empiece a jugar, cuando tengamos que dar la siguiente lista nos comunicaremos con todos y él no será la excepción, esto será en aproximadamente dos semanas. Ahí veremos si está en condiciones".

-"Es difícil que un equipo no tenga dependencia de Messi, cualquier equipo donde esté, va a depender mucho de él. Es un futbolista único, es lógico que pase. Pero lo bueno de este equipo es que tenemos una idea de juego más allá de quién esté dentro de la cancha, sabemos a lo qué jugamos. Cuando no está Leo, hacemos lo mismo, pero sin ese toque de cuando está. Todos saben lo que tienen que hacer".

-"El equipo está bien, reponiendo fuerzas del partido ante Chile, todavía con algo de desgaste típico del partido. Nico González se entrenó diferenciado y Mac Allister, normal, pero tampoco hicimos un entrenamiento exigente. Veremos su evolución en estos dos días para ver cómo siguen".

-"Más allá de los inconvenientes de Mac Allister y Nico González, con respecto al equipo también estamos evaluando la manera en la que vamos a jugar, así que puede haber algún cambio, pero no podría decir cuántos. Esta rueda de prensa es dos días antes del partido, pero habrá algún cambio".

-"Tuve un montón de referentes como entrenador, aprendí lo bueno y lo malo de todos. Aprendés hasta de los que no tuviste. Ancelotti lo veo trabajar y lo escucho y es un referente, pienso muchas cosas igual que él, es un tipo que hizo historia. Lo escucho y me siento identificado. Después, Pekerman, el profe Córdoba, entrenadores del Deportivo La Coruña... Rescatas cosas de todos, incluso los que no tuviste".

El partido ante Colombia

-"Tenemos una manera de defender en la pelota parada y no la vamos a cambiar. Es verdad que a veces hay que cambiar las posiciones de los jugadores para defenderla y eso es lo que hacemos en diferentes partidos. Es evidente que es un arma de ellos y hay que tener cuidado".

-"El contexto adverso en Barranquilla ante Colombia será normal, pasa siempre. Con los colombianos te encontrás en la calle y te llevás bien, tengo amigos colombianos. Pero en la cancha quieren ganar, es lo normal. Nunca me encontré nada raro, en el partido hacen todo por ganar, ni siquiera pienso en que se puedan pasar".

-"Son difíciles las Eliminatorias, hay que ver el contexto en el que ganamos los partidos: algunos fueron claramente y otros se nos complicaron. Y cuando te confiás, te pasa lo de Arabia. En cualquier momento puede pasar, lo importante es reponerse. El nivel es parejo. Perú estaba último y le empató a Colombia. Hicimos buenos puntos, estamos bien, pero no hay que confiarse".

La Finalissima

-"El año que viene va a ser difícil que se juegue la Finalissima, sobre todo por las fechas de ellos, que juegan Eliminatorias. No lo veo factible salvo que se busque un hueco, pero en ese caso debería darse entre partidos y no lo veo. Queda lejísimos, no tengo eso en la cabeza, veremos qué sucede".

-"Sobre el sexto aniversario al frente de la selección recuerdo la semana previa a empezar a entrenar, en Los Ángeles. Todo era muy nuevo, con algunos desajustes lógicos porque no estábamos acostumbrados a la llegada dispar de los jugadores. Pero siempre con una sonrisa, esos desajustes que podía haber de parte nuestra y de parte de los jugadores que nunca habían estado los tomamos con naturalidad. Sabíamos que éramos todos nuevos. Pero siempre con una sonrisa".

-"Los tres momentos más felices en la selección fueron el Mundial y las dos Copa América, por encima de la Finalissima".