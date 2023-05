Perotti volvió a plantear un "federalismo real y efectivo" para que el Amba deje de ser una "aspiradora de recursos"

En el marco del encuentro Perotti sostuvo que “necesitamos que el federalismo sea real y efectivo. Hoy tenemos un relato retórico más que una práctica institucional en el federalismo. Una mirada reducida hacia la discusión del federalismo es si tenemos ley de coparticipación o no. Hay muchos factores no económicos que hoy juegan y que creo que es bueno tratar de ponerlo sobre la mesa con su impacto. No le quito el valor a una discusión sobre el tema de coparticipación. Pero sí hay una mirada y una necesidad”.