Redes sociales y trastornos alimentarios: el vínculo que afecta a casi la mitad de los jóvenes.

Un estudio reveló que el 47% de las personas de entre 16 y 25 años presenta riesgo de desarrollar un TCA, impulsado por la exposición constante a cuerpos idealizados en redes

La comparación constante con cuerpos idealizados, alimentada por filtros, ediciones y algoritmos que premian la perfección, está disparando conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes . Lo que antes podía limitarse a la tapa de una revista o a un aviso publicitario hoy se multiplica en tiempo real, sin pausa, en la palma de la mano.

Un estudio del Departamento de Dietética de la Facultad de Salud Pública de Bytom reveló que el 47% de las personas entre 16 y 25 años presenta riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria . La investigación muestra que el uso intensivo de redes sociales y la exposición a modelos corporales irreales están directamente vinculados con el aumento de la insatisfacción corporal y la adopción de comportamientos alimentarios nocivos. Los resultados se suman a una creciente línea de evidencia internacional que señala a las plataformas digitales como uno de los factores ambientales más influyentes en la salud mental de las nuevas generaciones.

La presión estética dejó de ser algo esporádico. Hoy sucede cada vez que se abre una app, cada vez que se scrollea, cada vez que se sube una foto. Los cuerpos se comparan, se califican, se exponen. Y ese espejo digital, lejos de ser neutral, está diseñado para amplificar lo que duele. Los algoritmos no son inocentes: favorecen el contenido que genera más interacción, y las imágenes de cuerpos "perfectos" generan mucha. Esa lógica convierte la inseguridad en un negocio.

Los TCA aparecen muchas veces como intentos desesperados por recuperar un sentido de control sobre el cuerpo y la propia vida. Cuando el afuera exige perfección, la persona siente que nunca alcanza, y ese vacío puede transformarse en sufrimiento profundo . La anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, entre otros cuadros, no son caprichos ni búsquedas de atención: son respuestas extremas a un entorno que castiga la diferencia y premia una imagen imposible de sostener.

Señales de alerta que no hay que ignorar

Este contexto no solo afecta la autoestima: puede influir en la relación con la comida, el ejercicio y el propio cuerpo. Saltarse comidas, comer en secreto, contar calorías de manera obsesiva, entrenar compulsivamente o evitar situaciones sociales donde haya comida son algunas de las señales de alarma que familiares, docentes y amistades deben observar. También el aislamiento, los cambios bruscos de humor después de comer o la negación persistente del hambre son indicadores que merecen atención. Los TCA no son una etapa ni una elección: son enfermedades serias que requieren atención clínica y acompañamiento emocional.

Desde la perspectiva nutricional, la intervención temprana es clave. El objetivo no es solo recuperar el peso o modificar la alimentación. Es reconstruir una relación segura con el cuerpo, con la comida y consigo mismo. Y eso requiere tiempo, contención y un entorno que acompañe sin juzgar, destacan los especialistas en nutrición. El abordaje más efectivo suele ser interdisciplinario: nutricionistas, psicólogos, médicos clínicos y, cuando es necesario, psiquiatras trabajando de manera coordinada junto a la persona y su red de afectos cercanos.

Cambiar la conversación

La prevención empieza por cambiar la conversación: dejar de hablar del cuerpo como una medida de valor personal, cuestionar los mensajes que asocian belleza con delgadez o musculatura extrema, y promover entornos donde la diversidad corporal sea respetada y visible. En las escuelas, en las familias y en los espacios de salud, nombrar el tema sin tabúes es ya un primer paso. También es necesario revisar cómo usamos las redes: hacer pausas, aprender a distinguir lo real de lo construido, y recordar que una imagen no revela la vida completa de nadie. Dejar de seguir cuentas que generan malestar, buscar referentes con mensajes más saludables y limitar el tiempo de exposición son acciones concretas y al alcance de cualquiera.

Nadie debería sentirse en guerra con su propio cuerpo. El mensaje central es simple, pero urgente: pedir ayuda está bien, acompañar salva, escuchar sin juzgar puede cambiar una vida.