Fiebre tifoidea: ¿puede ocurrir un brote en Rosario?

La información de lo acontecido en Buenos Aires fue publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional y confirmada también por el Instituto Malbrán: "Se encuentra en curso un brote de fiebre tifoidea en residentes de dos edificios contiguos de la localidad de Ciudadela, municipio de Tres de Febrero. Los resultados de laboratorio en muestras ambientales, que permiten confirmar la fuente, aún están pendientes en el Instituto Biológico Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires”.

El consumo y uso de agua contaminada, proveniente de un pozo que brindaba suministro a los tanques de los dos edificios es señalado como la causa principal del contagio. En forma previa, se había producido un corte de agua durante varios días lo que habría generado la proliferación de las bacterias, pero todo eso está en estudio.

analisis salmonella bacteria.jpg

"El agua de pozo pudo estar contaminada pero eso no significa que la gente que usa agua de pozo, que es agua no potable, esté en riesgo. El agua debe estar contaminada con determinad bacteria para adquirir fiebre tifoidea, y eso además se produce por una combinación de situaciones", dijo la bioquímica.

La salmonella, señaló la bioquímica, es una bacteria que "pueden provocar dos enfermedades: la entérica, que se manifiesta con una gastroenteritis y está más asociada a una mala práctica en el manejo de alimentos, como hemos visto en determinadas ocasiones en Rosario. La otra es una enfermedad relacionada con la variedad tiphy, que justamente puede provocar fiebre tifoidea, que es una enfermedad sistémica, y que se da de manera aislada. En Rosario no hemos tenido brotes con estas características registrados. De hecho hace más de 20 años que no sucede en la Argentina", destacó la especialista.

¿Cómo se produce la contaminación?

"El agua se puede contaminar por ejemplo con las heces de animales, por filtraciones en los pozos. Los síntomas en las personas no se producen en forma inmediata. Puede iniciar con fiebre, malestar general, cansancio, diarrea, pero también constipación. A veces se puede confundir con otras enfermedades", señaló Patricia Voltattorni.

Cuando se van sumando casos en una misma zona y las consultas se hacen en el mismo centro médico o centros cercanos, las áreas de Epidemiología comienzan a analizar un posible brote.

Las buenas prácticas

La bioquímica advierte que las buenas prácticas en el manejo del agua siempre son relevantes, no solo por esta bacteria en particular. "Cuando uno tiene agua no potable o se sospecha que puede no ser potable, es necesario hervirla y dejarla reposar para consumirla, o agregarle dos gotitas de lavandina por litro".

"En el caso de las piletas que se llenan con agua de pozo es importante tenerlas bien cloradas, de acuerdo a la cantidad de litros que contienen", mencionó.

La lavandina que se usa para estos casos no debe ser perfumada y tiene que ser de marcas aprobadas para que logren su objetivo.

El lavado de manos con agua y jabón durante distintos momentos del día, antes de comer, de manipular alimentos, luego de ir al baño, de cambiar bebés, "siempre es una recomendación importante para no adquirir ni transmitir infecciones".

En Rosario, destacó la especialista del Instituto del Alimento " a lo largo de treinta años venimos trabajando con las buenas prácticas de manejo de alimentos y agua y esto ha dado resultados; en una ciudad grande, con distintas realidades, son pocos los casos que se registran al año de contaminaciones por alimentos en domicilios particulares o el sector gastronómico, y esto tiene que ver con la cantidad de gente que hace el curso con nosotros, por la difusión y por el control que también se hace boca a boca. Pero no hay que aflojar con el cumplimiento"-