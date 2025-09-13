Regional del Litoral: Jockey Club se hizo fuerte en el Parque y le puso piedras a Gimnasia

El primer clasificado a las semifinales se impuso 25 a 13 en la Bombonera y Santa Fe RC se puso a tiro. Al Regional del Litoral le faltan 3 fechas

La pelearon. Gimnasia y Jockey Club animaron un gran partido en el parque Independencia por el Regional del Litoral de rugby.

Una gran cita del Regional del Litoral Copa Banco Macro y un claro triunfo de Jockey Club , que hizo valer su mejor presente y derrotó a Gimnasia 25 a 13. El equipo de Fisherton es el primer clasificado a las semifinales y Estudiantes de Paraná quedó a punto de ser el segundo. Duendes se afirma y a GER ahora lo acecha Santa Fe RC.

Por la 15ª fecha, el partido más atractivo estuvo en el parque Independencia. Ya que Jockey Club llegó con su magnífico presente y una clasificación asegurada sin problemas en la fecha pasada ante Duendes, con Gimnasia ocupando el cuarto y último lugar del Top 9.

Por ende, Gimnasia era el más obligado y el que tomó la responsabilidad del peso del partido. Eso hizo en todo el primer tiempo, en el que se fue al descanso ganando por un cerrado 10 a 3.

Por supuesto el resultado no aseguraba nada y rápidamente el campeón vigente se lo hizo saber. Jockey se lo dio vuelta rápido, llevó las acciones al terreno de las conveniencias y llenó de impotencia a un Gimnasia que dio todo pero no el alcanzó.

Santa Fe RC ganó y quedó al acecho

Luego se enteró de la esperable victoria de Santa Fe RC ante CRAI en el clásico santafesino, pero por una diferencia exigua: 20 a 15. Con ese resultado, el ganador se colocó a un solo punto de Gimnasia.

Mientras que desde Paraná llegaba también la lógica noticia del triunfo en el otro clásico, el de Estudiantes ante Rowing por un mucho más claro 34 a 11 que lo transformó prácticamente en el segundo clasificado a las semifinales, ya que le sacó 15 puntos al 5º Santa Fe RC, con 3 fechas por jugar.

El que ahora quedó a un paso fue Duendes, que se deshizo con facilidad de Jockey de Venado Tuerto en Las Delicias por un contundente 68 a 17. Quedó libre Old Resian, que debe un partido con CRAI y aún sueña.

Posiciones y definición del Torneo Regional del Litoral

Posiciones: Jockey Club 59; Estudiantes 51; Duendes 43; Gimnasia 37, Santa Fe RC 36, Old Resian y Rowing 30; CRAI 23 y Jockey (VT) 4.

Quedan tres fechas, que tendrán los siguientes partidos luego del impasse por la definición del Torneo del Interior:

Fecha 16: 11/10: Jockey (R)-Santa Fe RC; Jockey (VT)-GER; Rowing-Duendes; Old Resian-Estudiantes. Libre: CRAI.

Fecha 17: 18/10: Duendes-Old Resian; GER-Rowing; Santa Fe RC-Jockey (VT); CRAI–Jockey (R). Libre: Estudiantes.

Fecha 18: 25/10: Jockey (VT)-CRAI; Rowing-Santa Fe RC; Old Resian-GER; Estudiantes-Duendes. Libre: Jockey (R).