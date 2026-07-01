Rosarinos brillan en la electrónica: la historia de los DJ que colaboraron con Nick Warren y Hernán Cattaneo

Los DJ rosarinos, Tom Pavicich y Martín Fredes construyeron sus carreras en la música electrónica y hoy lanzan música junto a los nombres más influyentes del género

“Para nosotros, Nick Warren y Hernán Cattaneo son como Messi en la música electrónica. Poder trabajar con ellos es un privilegio enorme y una ventana al mundo”, resumió Martín Fredes. “Cada vez que quería inspirarme escuchaba un set de Hernán. Es un referente extremo para mí”, agregó Tom Pavicich . Las frases pertenecen a dos DJ y productores rosarinos que este año pasaron de admirar a sus referentes a compartir con ellos el estudio y los créditos de un lanzamiento. Mientras Fredes acaba de publicar dos tracks junto al británico Nick Warren, Pavicich estrenará el próximo 3 de julio una colaboración con Hernán Cattáneo .

Hasta hace no mucho, Warren y Cattaneo eran los artistas que ambos escuchaban para aprender, inspirarse y proyectar una carrera en la música electrónica. Hoy comparten con ellos el estudio de grabación y nuevas producciones.

A más de 11 mil kilómetros de distancia, ambos hablaron con La Capital sobre este presente. Pavicich, de 29 años, atendió desde Berlín, apenas regresó de andar en bicicleta para aprovechar el verano europeo. Después de un paso por Estados Unidos , hace tres años decidió mudarse a Alemania para estudiar un bachelor en Producción de Música Electrónica y Performance en el instituto Catalyst. Mientras espera la corrección de su tesis, desarrolla su carrera como productor y DJ. “La idea siempre es tener disciplina, buenos hábitos y, por supuesto, dedicarle muchísimo tiempo”, aseguró.

Por su parte, Fredes, de 32 años, respondió desde Rosario, mientras disfrutaba de unos días en la ciudad antes de dar un show en Buenos Aires. Divide su tiempo entre Rosario y Madrid, trabaja en Soundgarden , el sello discográfico de Nick Warren, con quien, además de recorrer el mundo, acaba de lanzar dos tracks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@djmartinfredes)

En diálogo con este medio, ambos hablaron de cómo llegaron a colaborar con sus referentes, de su día a día en la música electrónica y del recorrido que los llevó a desarrollarse entre Argentina y Europa dentro de una escena en constante crecimiento.

>> Leer más: Furor por las fiestas electrónicas: DJ rosarinos triunfan en Europa

Entre el estudio y la pista: la vida del DJ

Si bien hoy sus nombres aparecen ligados a Nick Warren y Hernán Cattaneo, tanto Tom Pavicich como Martín Fredes llevan años construyendo una carrera que les permitió vivir exclusivamente de la música electrónica.

En el caso de Pavicich, además de trabajar en su propia música, mezcla y masteriza tracks para otros artistas y brinda mentorías a productores que buscan abrirse camino en la escena. “Le dedico más de diez horas por día a la música, estando sentado en la computadora, dando feedback, escuchando música, masterizando o haciendo mi propia música. Son noches interminables y mañanas muertas de sueño trabajando, pero es lo que me apasiona y prefiero hacerlo antes que cualquier otra cosa”, contó.

Ese mismo espíritu lo llevó a fundar, Impulse Recordings, un sello independiente pensado para dar espacio a artistas de la escena underground. Con el tiempo, la iniciativa se transformó también en un colectivo artístico que reúne músicos de distintas nacionalidades. “Son personas que tienen ideas afines y apuntan hacia el mismo lugar. Así podemos armar line ups y fiestas que no sean solo música, sino una propuesta artística mucho mayor. De a poco fuimos creciendo y ganando lugares en la escena de Berlín”, explicó.

En el caso de Fredes, su día a día también “gira por completo alrededor de la música, entre organización, creatividad y producción”. Antes de dedicarse de lleno a la escena electrónica, había estudiado y trabajado en el rubro inmobiliario, mientras tocaba en bares y boliches de Rosario “sin mucha expectativa de poder vivir de esto”, recordó. El giro llegó cuando Nick Warren le propuso formar parte de su sello discográfico.

Hoy Martin divide su vida entre Rosario y Madrid por motivos personales y profesionales. “Cada año tiene su temporada, me voy moviendo según la demanda de los eventos”, explicó. Aunque buena parte del año transcurre con una valija lista. Ibiza, Barcelona y Budapest ya forman parte de una agenda que este verano volverá a sumar escalas en Albania y Croacia, donde participará en el Balance Festival siendo el único rosarino también.

Aunque comparten el universo del progressive house, cada uno desarrolló una identidad propia. Pavicich definió su sonido como “una zona intermedia entre el deep house, el progressive y el house tradicional”. Fredes, en cambio, lo describió como “divertido, alegre, constante e hipnótico”, que se adapta a la energía de cada pista y de cada presentación. "En un set puedo tocar cuatro horas y en esas horas hay momentos de euforia, momentos hipnóticos y emocionales".

>> Leer más: Hernán Cattaneo: "La fama de reviente de la electrónica se debe a que somos menos hipócritas"

Trabajar con sus referentes: Hernán Cattáneo y Nick Warren

Los dos rosarinos tienen algo más en común que su ciudad de origen y su presente internacional: este año lanzaron música junto a dos de los nombres más influyentes de la electrónica. Martín Fredes acaba de publicar dos tracks con Nick Warren, mientras que Tom Pavicich estrenará el próximo 3 de julio "Bloom", una colaboración con Hernán Cattaneo.

Tom recordó el momento en el que Cattaneo le propuso trabajar juntos. "Cuando me llegó la noticia me temblaba el pulso. Estaba sentado en la ventana y justo llegaba mi novia con la bicicleta. Me miró la cara y me preguntó: ‘¿Qué te pasó? ¿Quién se murió?’", contó entre risas.

Sin embargo, admitió que la historia comenzó mucho antes de que le llegue esa propuesta . “Yo había conseguido el mail de Hernán a través de una comunidad de productores y la primera vez que le escribí fue de caradura. Todo lo que hacía se lo mandaba a Hernán. En 2025 puso un tema mío en el Sunsetstrip , un amigo estaba ahí, lo grabó y yo no lo podía creer”. Al año siguiente ya no puso uno: puso siete. Después, en Madrid, sumó cinco más. “Entonces un día me escribió y me dijo: ‘Salió la posibilidad de hacer un track para Balance. Quería saber si te interesaría hacerlo juntos’. Me mandó un proyecto empezado, yo seguí desde donde él lo había dejado y lo terminé”, detalló

El desafío tenía una dificultad extra: apenas quince días para entregar el trabajo. “La suerte me encontró trabajando. Venía sentándome todos los días diez horas. Simplemente hice lo que venía haciendo. Entre los dos le dimos un cierre y a la gente de Balance le encantó”.

Pavicich define la canción como un punto de encuentro entre ambos: “Es un track muy emotivo. La idea original de Hernán tenía algunas melodías que mantuve porque quería serle fiel, pero también tiene sonidos que me representan mucho. Tiene un poco de los dos”.

En el caso de Fredes, su historia con Nick Warren comenzó hace seis años, en Armstrong. Él formaba parte de la producción de un evento cuando conoció al DJ británico y a Petra, su esposa y socia en Soundgarden. “Llevaba apenas un año tocando. Se ve que investigaron un poco sobre mí y me preguntaron si quería sumarme al equipo. Mi respuesta fue que sí, obviamente”, detalló. Y confesó: “Soy el único DJ rosarino que va por todo el mundo con ellos" detalló.

Las dos colaboraciones musicales también fueron surgiendo de manera natural. “Yo le pasé una idea a Nick, él me devolvió una ampliación de esa idea. De ahí salió el otro track, entonces es como que nos vamos compartiendo por ahí sonidos, pistas, ideas, y de ahí se va creando. Fue a distancia, con el idioma de la música en común”, comentó.

La música como comunidad

Los rosarinos eligieron una profesión que ocurre en la noche y se mide en pista: hacer bailar a cientos o miles de personas en cada presentación. En una escena electrónica que crece sin techo, el vínculo con el público y la construcción de comunidad aparecen como parte central de su trabajo.

En la cabina, esa lógica se traduce en una responsabilidad directa con la pista. “Es disciplina, es tomárselo como un trabajo. Mi rol es claro: hacer que la gente la pase bien”, resumió Tom.

Más allá del show, Pavicich encuentra en la música un espacio de pertenencia. “La comunidad implica muchísimo el sentido de pertenencia que genera la música electrónica. El motivo de mi tesis es justamente la conexión entre la espiritualidad y la música electrónica, y cómo puede llegar a sanar”, explicó. Por su parte, Fredes destacó a la comunidad argentina en la música electrónica alrededor del mundo: “Vayas a donde vayas siempre hay algún argentino o un grupo de argentinos, entonces te sentís en casa aunque estés lejos. La comunidad argentina es un apoyo muy grande”.

En ese recorrido, las referencias también guían el camino. “Hernán es muy inspirador por lo humano que es, por la sinceridad que tiene. Es un hermoso ejemplo, como Messi en el fútbol; nosotros en la música lo tenemos a él, que es como un ángel. Nos enseña disciplina, a hacer las cosas bien, a cuidarse. Muchas veces me pregunto: ‘¿Qué haría Hernán ahora?’, y creo que ahí encuentro la respuesta más clara”, admitió Tom.

>> Leer más: Fiestas electrónicas: un fenómeno que resurge y crece en Rosario