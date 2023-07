Jorgelina De la Torre

La maternidad. Ser mamá es lo mejor de mi vida. Mis cuatro hijos son la plenitud. Los amo. Santiago, Pilar, Helena, Pato. Estoy muy orgullosa de ellos porque son de buena madera, buenos amigos, buenas personas. El gran legado que uno construye. ¡Claro que no soy la madre perfecta!. No me van a recordar por la comida de mamá (se ríe) o por la ropa que les cosí (¡nada que ver!). Soy la mamá pesada, que a veces les molesta. Pero me encanta mimarlos, abrazarlos, sorprenderlos con lo que sea. Organizarles cosas lindas sin que lo sepan. Y acompañarlos siempre. Mi casa es de puertas abiertas y al mismo tiempo están contenidos. Es lo que construimos con mi esposo. ¡Amo a mis hijos!