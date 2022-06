Se instalaría un McDonalds en el Independencia pero ya hay voces en contra

"Estamos impulsando una ordenanza que prohíba edificaciones que resten verde e impulsen tirar árboles abajo", sostuvo el presidente de la agrupación de Amigos, Adrián D' Alessandro, quien aclaró que la normativa se comenzó a trabajar cuando se intentó edificar en el parque la pileta olímpica para los pasados juegos Suramericanos de la Juventud. "Queremos que devuelvan al Independencia las 3 hectáreas de espacio verde destinadas a la piscina y que se evalúe su construcción en otro lugar", remarcó.

D'Alessandro subrayó que el eje de la crítica no pasa porque se instale un negocio de comidas rápidas en la ciudad, que genere una actividad económica y fuentes de trabajo, sino que se busca evitar que "emprendimientos de esta naturaleza perjudiquen en patrimonio del parque de uso público".

Esta licitación no sería la única en danza en el parque, según publicó el portal PuntoBiz. También se anticipan un gimnasio y un bar en la ex tribuna del Hipódromo. Pero el comercio de comidas rápidas prevé un ingreso exclusivo de vehículos para su AutoMac. Se trataría de un inmueble de unos 400 metros cuadrados, de los cuales 80 metros se destinarían a mesas y sillas al aire libre.

Se estima que el canon que abonaría McDonalds para abrir su octavo local en Rosario sería de 1.200.000 pesos mensuales. Deberá invertir unos 70 millones en la edificación del nuevo local. La concesión dura 15 años con prórroga de dos más.

Los vecinos autoconvocados y nucleados en Amigos del Árbol hace siete meses piden informes sobre las obras que se vienen realizando en el Parque Independencia y otros sectores de la ciudad.

"Lo que nos está quedando del parque es cada vez menos debido a los emprendimientos particulares y en acuerdo con los distintos gobiernos. Este McDonalds no solo será una embestida comercial a los carritos que siempre existieron en el parque sin restar espacios verdes ni tocar un árbol, sino que será antiecológico. Hay tantos lugares donde instalar un McDonalds. El parque Independencia es el patio de zona sur, no pertenece a ningún gobierno sino a los vecinos: si tenemos cada vez más negocios y menos espacios verdes esto es un atropello", dijo Silvia Molina, quien además criticó que no haya consulta popular ante estos emprendimientos tan grandes.

"Hacen los proyectos de la pileta o de este comercio de comidas rápidas bajo cuerda. Estamos por mandar la cuarta carta por la pileta al Intendente Pablo Javkin", señaló la ambientalista.

Intereses privados, negocios públicos

"La ocupación de lo público por negocios privados termina siendo la síntesis de una colonización del Estado trabajando a favor de intereses privados, esto es grave porque marca el retiro de lo público al servicio de muy pocos", dijo Carlos Del Frade en diálogo con La Capital.

Para el legislador, esto es un ejemplo de cómo "con determinadas políticas públicas se intenta tapar o desviar la discusión de cómo lo privado gana territorio a través de la privatización de la política: negocios privados sobre lo público".

Para la concejala Irigoitía, la preocupación pasa por "la instalación de un comercio de estas características que rompe con la fisonomía del parque". Recordó: "el año pasado aprobamos la creación de un paseo gastronómico cultural a cielo abierto para que allí pudieran desenvolverse emprendedores, pero el Independencia no es para un emprendimiento así".

Así aludió a la ordenanza de agosto de 2021 que acompañaron Caren Tepp y Pedro Salinas y preveía el uso del espacio pùblico "sin circulación de automóviles los fines de semanas y feriados" en las calles internas del parque. Y establece horarios: viernes desde las 20 a las 23, sábados domingos y feriados desde las 9 a las 23. Y se remarca que el circuito no funcionará los días de partidos de fútbol o de eventos masivos en el estadio de Newell´s.

"Por eso recogemos las voces de quienes se constituyen como guardianes del área sin ningún fin lucrativo. Los vecinos solo quieren conservar este bosque urbano y lugar de visita obligada de viajeros nacionales e internacionales", señaló la edila.