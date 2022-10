Quién es Annie Ernaux, la escritora francesa que ganó el Nobel de Literatura

Nacida en Lillebonne, Francia, hace 82 años , Annie Ernaux es profesora y escritora . Tiene publicados unos veinte libros, en su mayoría autobiográficos . Se define como "una etnóloga de sí misma", más que una escritora. "Escribir no ha sido para mí un sustituto del amor, sino algo más que el amor o que la vida", ha dicho en alguna entrevista.

Ernaux cursó estudios en la Universidad de Rouen y más tarde en Burdeos. Obtuvo un título de maestra y otro superior en Literatura Moderna en 1971.

Su prosa no le escapa a temas fuertes. Su primer libro se llama "Los armarios vacíos" (1974) y allí relata el aborto de una chica de 20 años en una residencia universitaria. Años después narró su propio aborto en "El acontecimiento" (2000), que fue adaptado a la gran pantalla en 2021 por la directora también francesa Audrey Diwan. El film ganó el León de Oro en Venecia y fue incluso candidata al Oscar por Francia.

Tras la muerte de su madre publicó "Une femme" y más tarde "La vergüenza", la historia de su familia a partir de una tarde en la que, cuando ella tenía 12 años, su padre quiso matar a su madre. Otros libros suyos, "L'autre" y "Passion simple", también fueron llevados al cine. El último incluso concursó en el festival de San Sebastián.

Cuando le preguntan sobre su forma de escribir y los temas autorreferenciales, Ernaux analiza: “Soy una etnóloga de mí misma. ¿Que cuento intimidades? Lo íntimo siempre es algo social. Es inconcebible un yo puro en el que los otros, las leyes, la historia, no estuvieran presentes. El relato del aborto clandestino que cuento en El acontecimiento hubiera sido distinto con una ley y una sociedad distintas. No me considero un ser único y singular sino el resultado de una suma de experiencias y determinaciones sociales, históricas y hasta sexuales”.

A inicios de la década de 1970, Ernaux dio clases en la escuela secundaria lycée de Bonneville, en la universidad Évire en Annecy-le-Vieux y en Pontoise. Después trabajó en el Centro Nacional para el Aprendizaje a Distancia (Centre national d'enseignement à distancia). Su rol docente “fue una barrera contra el autismo del escritor”, analizó alguna vez la flamante ganadora del Nobel de Literatura.

Ernaux ganó el Premio Marguerite Yourcenar en 2017,

Ernaux es la decimoséptima mujer que se lleva la máxima distinción literaria internacional y la quinta en los últimos diez años. Aunque el idioma más premiado es el inglés, Francia es el país que más veces lo recibió. Este es el 15 premio galo, incluyendo a Jean-Paul Sartre, que no lo aceptó en 1964. El último antes de Ernaux fue Patrick Modiano, que lo recibió en 2014.