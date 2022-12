Un jugador francés dijo que Dibu Martínez es "la mayor m... del mundo"

Rami, ganador con Francia del Mundial de 2018 —pese a que no tuvo ni un solo minuto en cancha—, publicó en sus Historias de Instagram una foto de Dibu Martínez junto a la leyenda: "La mayor m... del mundo del fútbol" y "el hombre más detestado".

Escribió que quien se merecía el Guante de Oro no era el arquero albiceleste sino Bono, el guardavallas marroquí, y añadió: "Mbappé traumatizó tanto a los argentinos que celebran más la victoria contra nuestra selección que su Mundial".

2022-12-21 dibu martinez rami2.jpg

Antes de la final, también había hecho críticas contras el seleccionado argentino. "No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio. En el campo no ha dado buena imagen", le dijo al portal francés Quotidien.

Apenas se conocieron estas nuevas críticas, usuarios de Twitter afirmaron que el ex jugador de Valencia y Sevilla había sido acusado por Pamela Anderson por violencia de género y amenazas. La actriz de "Baywatch" había dicho en redes sociales tras separarse del futbolista. "Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me hizo mucho daño y me amenazó en numerosas oportunidades".

Rami le respondió tiempo después. "Cuando alguien habla primero en las redes sociales, siente que dice la verdad absoluta. Quería aplastarme. Nunca presentó una denuncia porque nunca pasó nada de eso", sostuvo, y añadió: "Se acabó y ya no quiero que se me relacione con ella".