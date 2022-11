Macri explicó por qué no visitará a la selección argentina

El ex presidente Mauricio Macri dijo que a los futbolistas y el cuerpo técnico hay que darles espacio y no ir a molestar

El ex presidente argentino Mauricio Macri anticipó que, tras la derrota contra Arabia Saudita, no visitará al plantel de la selección argentina en su concentración en la Universidad de Qatar, y lo explicó: dijo que a los futbolistas y el cuerpo técnico "hay que darles espacio y no ir a molestar". Macri estuvo presente en el debut argentino en el Mundial Qatar 2022, en el que el equipo conducido por Lionel Scaloni perdió inesperadamente en la primera gran sorpresa del campeonato mundial.