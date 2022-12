Julián Álvarez, el goleador y una de las figuras de Argentina: "Ahora vamos por más"

"Estoy muy contento, tanto en lo personal como en lo grupal. Merecíamos esto, hicimos un gran partido, y hoy estamos en la final que es lo que queríamos", sentenció Julián, una de las figuras del equipo. "Ahora a descansar y a esperar para hacer un gran partido el próximo domingo", sentenció.

Sobre el segundo gol, en el que corrió más de media cancha y, tras una serie de rebote, superó la estirada del arquero croata para darle más serenidad al equipo dirigido por Lionel Scaloni, contó: "Cuando la agarré vi que varios compañeros se cruzaron por ahí, y la pelota me iba picando mal. Por suerte me fue quedando y llegó el gol que me dio tranquilidad".

Consultado como se imaginaba que estaba su pueblo, Cachín (en el departamento de Río Segundo, en Córdoba), comentó: "Estarán como locos, como en todo el país, esta es una alegría inmensa para todos. Estoy muy contento de lo que estamos logrando y ahora vamos por más".

