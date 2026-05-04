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Fútbol de Playa: Argentino disfruta su luna de miel jugando la Copa Libertadores

En el Fútbol de Playa, Argentino es el mejor equipo del país y está jugando en la máxima competición de clubes

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

4 de mayo 2026 · 08:19hs
Argentino disputó su primer partido en la Copa Libertadores de Fútbol de Playa.

Argentino disputó su primer partido en la Copa Libertadores de Fútbol de Playa.

El Fútbol de Playa es una disciplina que avanza a pasos lentos, pero seguros. Y Rosario tiene el privilegio de tener en Argentino de Rosario al mejor equipo del país en la especialidad que se está dando el lujo de jugar la Copa Libertadores.

El conjunto rosarino, bicampeón en el torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, logró su pasaporte a este torneo al vencer por 3 a 1 a Boca en un cotejo que se jugó en el Predio Lionel Messi.

El Salaíto debutó el domingo en la Copa Libertadores ante Vasco Da Gama, campeón de cuatro de las últimas siete ediciones, y perdió por 7 a 2. El torneo se juega en el Estado de Espírito Santo, en Brasil.

Si bien Argentino tiene en sus filas cuatro jugadores extranjeros (tres uruguayos y un venezolano), los goles el equipo dirigido por Maximiliano Ponzetti fueron convertidos por Nahuel Gigena y Lucas Ponzetti.

El equipo rosarino tuvo esta formación inicial: Hengelbert Prado Guzmán (arquero), Agustín Quinta Acuña, Nahuel Cipolletta, Andrés Laens Bizera y Lucas Ponzetti.

Como suplentes iniciaron: Yohan Riquel Perdomo, Joab Santos Da Cruz, Gustavo Moreyra, Lautaro Attara, Nicanor Maciel, Joel Peralta y Nahuel Gigena.

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>>> Leer más: Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

El formato de la Copa Libertadores de Fútbol de Playa

Esta es la octava edición. La primera tuvo lugar en 2016 en Santos, Brasil, y el campeón fu Vasco Da Gama quien derrotó en la final a Rosario Central por 8 a 1.

Participan 12 equipos, divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno. La gran mayoría no tiene un nombre fuerte en el fútbol de campo, pero son verdaderas potencias en la arena.

Disputan una fase inicial donde juegan todos contra todos en el grupo. Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente, al igual que los dos mejores terceros para completar el cuadro de cuartos de final. Desde allí juegan a partido único por eliminación directa para consagrar al campeón.

El grupo y lo que se le viene a Argentino de Rosario

Argentino integra el grupo A junto Vasco da Gama (Brasil), además de Guaicamacuto (Venezuela) y Dávila FC (Chile). El salaíto se medirá este lunes contra los venezolanos, mientras que el martes lo hará frente a los chilenos.

En el Grupo B se encuentran Sampaio Correa (Brasil), Sportivo Salud (Bolivia), Sportivo Cerrito (Uruguay) y Playas FC (Ecuador).

Mientras que en la zona C están Sportivo Luqueño (Paraguay), Guaviare (Colombia), Academia Tito Drago (Perú) y Ceilandia (Brasil).

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