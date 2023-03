"Voy a colaborar en el lugar que pueda agregar más", afirmó Macri

En su intervención, Macri celebró que los ex mandatarios “se hayan autoconvocado para trabajar en conjunto y no enfrentarlo en forma aislada”. Y cuestionó a los gobiernos progresistas latinoamericanos al considerar que “distribuyen a cambio de destruir el futuro de la gente”.

Sobre la coyuntura argentina, dejó una frase sobre su futuro político: “Voy a colaborar en el lugar que pueda agregar más”. Luego exhortó a sus socios internos a “aprender a competir”, en medio de las tensiones hacia adentro de la coalición por la definición de candidaturas.

Tras pronosticar un triunfo de JxC en las elecciones de octubre próximo, Macri dijo que “el cambio” implicará recuperar “la cultura del trabajo, la meritocracia y la lucha contra el crimen organizado, que es un socio del populismo, especialmente del narcotráfico”.

Ese tema estará en su agenda este lunes, cuando visite Rosario. Durante la mañana, Macri realizará distintas actividades vinculadas a la seguridad en la ciudad, en particular a la temática de la violencia generada por el narcotráfico.

Habrá que ver si el líder del PRO baja una línea similar a la de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, que plantearon el desembarco de unos 5 mil agentes federales en la ciudad y modificar leyes para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate del narcotráfico.

Convocatoria

Sobre el mediodía, Macri presentará su libro “Para qué” en el salón Metropolitano. Es el mismo lugar donde hace cuatro años la ex presidenta Cristina Kirchner presentó “Sinceramente”.

La actividad es co-organizada por Federico Angelini, vicepresidente nacional del PRO y principal hombre de confianza de Macri en la provincia, y la Fundación Libertad, un espacio de pensamiento de orientación liberal. En el auditorio se mezclarán referentes políticos locales y empresarios.

En el libro, Macri adelanta las medidas que podría adoptar un nuevo gobierno de JxC, como la apertura de importaciones y reformas laboral, sindical, previsional y fiscal. Y hasta una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas.

Sobre si se definirá en torno a su postulación presidencial, y en medio de rumores en el PRO de que lo haría esta semana, allegados al ex mandatario sostienen que esa decisión se tomará recién en abril o mayo.

Paralelamente, como ya adelantó La Capital, en Santa Fe no esperan que Macri se despache con grandes gestos hacia el distrito. “Mauricio no le va a levantar la mano a nadie”, deslizaron en la vereda del PRO. Decidido a preservar la pureza ideológica del partido, el ex jefe del Estado no está del todo convencido de armar un frente amplio en la provincia.