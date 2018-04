UPCN, UOM y Camioneros todavía no acordaron

Estatales de UPCN, metalúrgicos de la UOM y Camioneros figuran en el grupo de gremios influyentes que todavía no firmaron su paritaria 2018, aunque el primero se encamina a cerrarla en breve, mientras que los otros dos vislumbran una negociación más dura y extensa.

Más allá de los sindicatos que no sellaron su aumento salarial y se encuentran en plena pugna (docentes, bancarios y metrodelegados), existe otro grupo de organizaciones que tampoco acordaron pero todavía no fueron a un conflicto porque no comparten esa estrategia o aún está vigente el anterior acuerdo.

Entre esos sectores, además de UPCN, UOM y Camioneros, tampoco firmaron todavía su paritaria gran cantidad de afiliados a Sanidad, Alimentación, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Gastronómicos y Smata.

Los estatales de UPCN, que comanda Andrés Rodríguez, son el único del sector de los independientes de la CGT que resta cerrar su suba salarial (ya lo hicieron la Uocra y Obras Sanitarias). Y se espera que en poco tiempo anuncie ese acuerdo.

Al tratarse de un sindicato de perfil dialoguista, se estima que firmará en torno a la pauta de 15 por ciento que alienta el gobierno de Mauricio Macri, más una cláusula de revisión para ajustar el incremento si la inflación acumulada supera esa cifra.

Más complicada se perfila la negociación de la UOM, que si bien no exhibe un discurso tan confrontativo como el de los docentes o los bancarios, ya avisó a las cámaras empresarias del sector, en encuentros reservados previo al inicio formal de la paritaria, que buscará perforar el techo de 15 por ciento.

El principal sindicato industrial, que lidera el ex jefe de la CGT Antonio Caló, irá por un incremento promedio de 20 por ciento y que en la categoría inicial sería aún mayor.

Todavía más dura podría ser la paritaria de Camioneros, en medio del enfrentamiento entre Hugo Moyano y el macrismo. Al respecto, Pablo Moyano calificó de "ficticia" la pauta de 15 por ciento y adelantó que peleará por una suba de 23 por ciento.

El gobierno viene desplegando una estrategia clara frente a las paritarias, centrada en cerrar acuerdos por el 15 por ciento con los sindicatos menos propensos a la confrontación.

No obstante, los próximos meses serán una prueba de fuego para la Casa Rosada, cuando comiencen a desarrollarse las paritarias de varios sindicatos de claro perfil opositor al macrismo y que rechazan el 15 por ciento.