Unidos levanta el teléfono y sale a buscar acuerdos para la reforma constitucional

Unidos sale a la búsqueda de acuerdos para que la futura Constitución no nazca con mayorías ajustadas.

Unidos busca mayorías amplias

Con 33 bancas propias, Unidos es por lejos la primera minoría de la Convención. Si se suman los tres de Alejandra Locomotora Oliveras, casi una colectora del oficialismo, la alianza puede controlar la asamblea sin mayores dificultades.

Sin embargo, el problema no es aritmético sino político. En Unidos buscan que las mayorías sean amplias y no ajustadas. Un tablero 36 a 33 no es una foto cómoda para el oficialismo.

Así, Unidos llamará a Juan Monteverde (Más para Santa Fe), Marcelo Lewandowski (Activemos), Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), además de Oliveras (Frente de la Esperanza).

Por su historia, su anclaje territorial y su carácter de partido de Estado, en Unidos creen que con el peronismo hay un terreno fértil para conversar.

Las charlas tendrán como agenda el reglamento de la Convención, sus autoridades y el propio texto de la nueva Constitución. “Va a ser toda una misma discusión”, anticipa un dirigente de la mesa chica de Unidos.

En cuanto a las autoridades de la asamblea parece encaminarse como presidente el senador por San Cristóbal y presidente la UCR Santa Fe, Felipe Michlig. El peronismo pone sobre la mesa su condición de segunda lista más votada y quiere la vicepresidencia primera.

Ahora Unidos definirá una comisión para reunirse con los otros partidos, que debe ser representativa del conjunto.

En la mesa estable se sientan por el radicalismo el propio Michlig, el ministro de Gobierno Fabián Bastia y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano; por el socialismo Joaquín Blanco y Varinia Drisun; por el PRO el secretario de Cooperación Cristian Cunha y el exdiputado nacional Lucias Incicco; por Creo el concejal rosarino Mariano Roca y por UNO Damián García.

Convencionales ajustados al guión

Además, en Unidos buscan poner a todos los convencionales en la misma frecuencia programática.

A menos de dos meses de que abra la Constituyente en el recinto de Diputados, se multiplican las actividades de debate. El riesgo es que los constituyentes se salgan del guión y vuelquen sus opiniones personales.

“Con nuestros matices, tenemos que transmitir un mensaje en sintonía de la ley de necesidad de la reforma”, plantea un asistente a la reunión del martes.

Por lo pronto, todos los convencionales se verán las caras este jueves el Museo de la Constitución, en la capital provincial, en el acto de entrega de diplomas. La semana que viene podrían volver a reunirse los 33 constituyentes de Unidos, encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro, aunque el encuentro todavía no está confirmado.