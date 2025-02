Unidos encamina lista única para el Concejo de Rosario y suma a un hermano de Pullaro

pullaro y hermanos.jpg

Pullaro pisa en Rosario

Para el resto no hay definiciones. Se habló para el tercer lugar a Ana Laura Martínez del PRO de la vicegoberadora Gisela Scaglia, mientras que el cuarto correspondería al socialismo y el quinto escaño para la ex conductora Flavia Padín del sector de Miguel Tessandori. Por ahora toda la discusión de los nombres no está definida y en Unidos afirman que saldará más cerca del cierre que esta noche.