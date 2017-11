Una multitud pidió en Rosario verdad y justicia por Maldonado

Ayer se cumplieron tres meses del día en que fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado. Ayer, como pasó hace treinta días —cuando el joven artesano era un desaparecido más—, una verdadera multitud saturó el centro rosarino con una marcha para reclamar "verdad y justicia". Tras el hallazgo del cuerpo el pasado 17 de octubre, se pidió saber quiénes lo mataron y cómo.

La consigna convocante de la movilización no deja dudas sobre dónde recae la sospecha: "Verdad y Justicia por Santiago Maldonado. El gobierno es responsable".

"Ya se sabe, a Santiago lo mató Gendarmería", fue uno de los cánticos que atronó en calle San Luis (la marcha partió pasadas las 18 de plaza San Martín) y en el Monumento a la Bandera, cuyas escalinatas fueron totalmente desbordadas (mucha, muchísima gente, siguió el acto desde las calles laterales".

Como en anteriores marchas, las organizaciones convocantes fueron Madres de la Plaza 25 de Mayo, Abuelas filial Rosario, APDH, Hijos, Colectivo Nacional de Ex Presas, ex Presos Políticos y Familiares, Museo de la Memoria de Rosario, entre otras organizaciones (gremios, partidos políticos de izquierda y populares, centro de estudiantes, colegios profesionales, etc.). Entre los miles de jóvenes militantes, cuyas banderas le dieron el toque de color a la convocatoria, no pasaron inadvertidas las muchas familias que participaron del reclamo.

El momento de mayor emotividad fue la lectura del un mensaje de la familia Maldonado: "Hoy se cumplen 3 meses de la última vez que se lo vio con vida a Santiago. La última imagen fue durante el operativo represivo ilegal que la Gendarmería desplegó en la Pu Lof de Cushamen, en Chubut. Estos 3 meses, pasamos muchas cosas dolorosas y difíciles, la búsqueda de Santiago y la aparición de su cuerpo. Estamos tristes y dolidos. Nos es imposible poner en palabras nuestro dolor porque Santiago todavía no puede descansar".

"Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan que hicieron con Santiago y se haga Justicia. Queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañan en las plazas de Argentina y el mundo, que son el motor por el cual podemos seguir reclamando. Santiago ya es parte de nosotros, sus ideas y su solidaridad seguirán vivas a través del tiempo".concluyó el documento.

El acto tuvo un rotundo sesgo político: se pidió el descabezamiento de la cúpula de Gendarmería, la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el juicio político al juez Guido Otranto (desplazado del caso) y el apartamiento de la fiscal Silvia Avila. También el juicio al presidente Mauricio Macri por "encubrimiento".

Cada vez que se pronunció el nombre Macri (y Bullrich) la respuesta fue una silbatina, y el clásico "Macri, basura, vos sos la dictadura".

En el acto se pidió la conformación de una comisión investigadora de la muerte de Santiago con la participación de la familia Maldonado y los organismos de derechos humanos. Hubo un minuto de silencio por la muerte de los cinco rosarinos en Nueva York y pedidos de libertad para Milagro Sala y del líder mapuche Facundo Jones Huala.

Además del acto central, frente a la catedral un grupo de jóvenes hizo "su propio memorial", donde se destacó el compromiso y la solidaridad de Santiago Maldonado con los mapuche en su lucha contra "los terratenientes" de la Patagonia. El humo negro de una cubierta encendida oscurecía de ratos los rostros de los jóvenes sentados, mientras los altoparlantes ubicados en el Monumento traían a la plaza una consigna hecha grito: ¡Santiago Maldonado, ahora y siempre!