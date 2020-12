Traferri: "Si al ministro de Seguridad lo defiende Juntos por el Cambio eso no es el peronismo"

Traferri aseguró que “hace tiempo” comenzó una campaña de desprestigio contra este Senado" y “se armaron operaciones políticas con muchos actores que si darían para una asociación ilícita”.

“En 2016 se nos denunció por el reparto de subsidios que nos habilita la Constitución Provincial cuando hay funcionarios que reparten subsidios cuando no pueden hacerlo”, amplió en su discurso.

“Este es un Senado que no se deja imponer nada por nadie”, dijo Traferri. Y apuntó contra dos fiscales de la ciudad de Rosario que “hace unos años dijeron: 'si metemos preso a un senador estamos para presentarnos para gobernador'”.

“Somos concientes que hay que mejorar el sistema de justicia, los fiscales se han resistido y no es casualidad que tengamos mas de 200 denuncias y están nerviosos porque no quieren que se los controle, cuando eso no sucede en ningún lugar del mundo”, aseguró el legislador.

Contrapunto con el gobierno

En un implícito pase de facturas, Traferri le recordó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas que "yo la fui a buscar para que fuera candidata", y al gobernador Omar Perotti que "gracias a una estrategia de unidad el PJ ganó con amplitud en el departamento San Lorenzo", en las elecciones del año pasado.

Además el senador peronista dijo que "todas mis cuentas están en la Afip por si quieren investigar" y dijo que "acá en el Senado con Felipe Michlig tuvimos muchas discusiones, casi hasta como para irnos a las manos, pero nunca transpasando ningún límite de la política".