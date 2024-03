Tenso cruce entre Carolina Losada y Marcelo Lewandowski en el Senado por la seguridad en Santa Fe

La senadora radical acusó al peronista de no preocuparse por Santa Fe. Y él la chicaneó: "No sé qué problema tiene Nordelta, donde vivís"

Con la escalada de violencia en Rosario como telón de fondo, la legisladora radical pidió que se declare la emergencia en seguridad en la provincia. Losada dijo que desde la última vez que pidió que se votara ese proyecto fueron asesinadas 555 personas en esa ciudad. "Necesitamos vivir tranquilos, poder trabajar, poder estudiar, tener una vida normal, salir de casa sin mirar a los costados. Me sorprende que el senador Lewandoski no haya votado este proyecto . Ninguno de ustedes se preocupó por eso", cuestionó.

Rápidamente, el periodista deportivo y senador de Unión por la Patria le respondió: "Decir que yo no estuve preocupado, tengo a mi familia allá. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o en Recoleta o en algunos lugares coquetos de la Argentina. Vivo en Rosario, soy de la zona sur, el lugar más castigado. Hablemos de política en serio".