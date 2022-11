El ex concejal asegura que no lo autorizó ni lo pidió. Dijo que se siente "candidato natural" a la intendencia y busca un acuerdo con Ciudad Futura

Un pasacalle con la consigna “Sukerman 2023”, apareció este martes colgado en el frente de la Anses de Sarmiento y Rioja . El trapo de arpillera duró poco —a media mañana ya lo habían descolgado— pero el actual funcionario nacional no se baja de la pelea por la Intendencia .

“Yo no lo autoricé ni lo pedí. Tampoco fue gente cercana a La Corriente de la Militancia, me hubiesen consultado. Habrá sido gente que me quiere”, dijo Sukerman a La Capital.

Es difícil que la movida, típica en el cierre de años pares, haya contado con luz verde del actual director de la Anses local. Hijo de un ex ministro de Salud de Víctor Reviglio, Arnoldo Weisburd es un contador formado en la UNR que llegó a la Anses del sector privado de la mano de Luciano Battistelli.

Lucho es hijo del secretario general de Empleados de Comercio de Rosario Luis Battistelli y armador todoterreno del gobernador Omar Perotti en la zona sur de la provincia.

Seguramente, el dispositivo político del mandatario no querrá inflar a un potencial rival en la interna del peronismo local.

Lo cierto es que Sukerman conoce bien la oficina donde apareció el pasacalle. Asumió como jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses en diciembre de 2009, un mes después del lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esa oficina le sirvió de plataforma para dar el salto a los cargos electivos. En 2011 fue elegido y 2017 fue elegido concejal y en 2015 y 2019 fue el candidato del peronismo para el Ejecutivo local. Hace tres años Sukerman perdió con Pablo Javkin por sólo 7.442 votos.

https://twitter.com/robertosukerman/status/1593046455048368128 Participamos junto a la Ministra @kellyolmos , en el panel del programa Argentina Tecnológica 2022 " Transformación Digital y Transición Energética como ejes estratégicos para el desarrollo de nuevos negocios industriales", organizado por #ADIMRA. pic.twitter.com/QA36ankanK — Roberto Sukerman (@robertosukerman) November 17, 2022

Integrante del espacio de Agustín Rossi, pero acostumbrado a moverse con libertad en el campo de juego de la política, durante la administración de Omar Perotti Sukerman fue primero ministro de Trabajo y en enero del año pasado reemplazó a Esteban Borgonovo como cabeza de la cartera de Gobierno.

Después de la áspera pulseada que protagonizaron en las Paso, el gobernador y el actual director de la AFI Sukerman renunció en diciembre de 2021 como titular de la cartera política. En el marco del acuerdo de Alberto Fernández con Rossi el abogado y docente de la UNR asumió en marzo la jefatura de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Desde ese lugar sacó el libro Santa Fe 4.0 y recorrió 18 provincias en ocho meses. Sin embargo, el pago chico tira. “Mi mirada, mi corazón y lo que quiero están puestas acá”, reconoció.

Si bien se siente “el candidato natural” después de perder la última elección a intendente por 1,42%, Sukerman remarcó que no es momento de hablar de nombres. La prioridad es el armado de cara a una elección que en varios campamentos justicialistas consideran, después de décadas, ganable.

La apuesta es lograr lo que no se pudo en 2019: montar un frente que incluya a Ciudad Futura y a otros sectores, como el de Carlos del Frade. Más, si el PRO, la UCR, el PS y javkinismo se reúnen en un gran espacio no peronista.

“Pensar en las candidaturas antes de armar el espacio sería suicida y no aprender de lo que pasó. No responsabilizo a nadie, pero si en 2019 ampliábamos ganábamos”, subrayó.

En ese camino, Sukerman viene reuniéndose con distintos sectores sociales, gremiales y políticos. Quizás alguno de ellos financió el pasacalle que apareció colgado por unas horas en la puerta de la Anses.