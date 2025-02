"Soy maricón y me la banco": el diputado santafesino Esteban Paulón reivindicó la diversidad en el Congreso

"Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha. Que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso", expresó Paulón, exigiendo explicaciones.

En su intervención, Paulón dejó en claro su postura contra los intentos de invisibilizar al colectivo LGBTIQ+. "Soy maricón y me la banco", afirmó, destacando que su lucha no tiene banderas partidarias. "No soy kirchnerista. Fui a la marcha a convocar a la sociedad democrática argentina, porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes".

Esteban Paulón sobre la ley de Identidad de Género

Paulón se refirió particularmente al anuncio hecho este miércoles por la Casa Rosada, en el que a través de falsedades anunció que el gobierno prohibirá los “tratamientos y cirugías para el cambio de género” en menores de 18 años, algo que en rigor de verdad no está legislado como forzosamente lo interpretó oficialismo.

“Este ataque del presidente a la comunidad travesti-trans es un golpe a las familias que amorosamente y por primera vez acompañan a las infancias y adolescencias que hoy tienen proyectos de vida, que se miran a un espejo y se sienten conformes con lo que ven. Que ya van a las universidades, no ven un destino de muerte temprana, de trabajo sexual, de violencia y de coima policial”, puntualizó el diputado Paulón durante su encendido discurso.

Luego sostuvo que La Libertad Avanza (LLA) desató “una operación de odio y demonización” contra la comunidad LGBTIQ+ porque es “uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”.

esteban paulon.png

“La única posibilidad que tiene ese colectivo de salir del olvido, del abandono y la exclusión es con el acompañamiento de las familias”, añadió para argumentar en contra de “la amenaza de Milei para que los padres (que respetan la decisión de sus hijes) sean juzgados”.

En el mismo sentido, Paulón garantizó que su bancada y varias de la oposición defenderán “los derechos conquistados” por las denominadas “minorías” de la sociedad, y dejó claro que “la mayoría de las familias argentinas quieren vivir la verdadera libertad”.

“Quieren vivir la verdadera libertad, no la que ustedes vaciaron de contenido”, les enrostró a los sectores del oficialismo. “Esas familias quieren vivir la libertad de ser quien uno es, de amar a quien amamos, de vivir en un país grande que se desarrolle y que tenga lugar para todos, todas, todes”, enfatizó frente al aplauso de un amplio sector del recinto.