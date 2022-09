Socios de Gimnasia piden expulsar a Martín Tetaz por sus dichos sobre el atentado contra Cristina

"Esto no es violencia política", señaló el diputado radical al conocerse la noticia del ataque a la vicepresidenta.

A través de un comunicado, los socios informaron sobre una convocatoria de adhesión para exigir el retiro de carnet a Tetaz, iniciativa que será presentada en la institución y puesta en consideración en la próxima Asamblea. Los impulsores de la medida consideran que el diputado “no reúne las condiciones de honorabilidad, buena conducta y reputación exigidas para su ingreso o permanencia” en Gimnasia.

https://twitter.com/martintetaz/status/1566074694062817280 Estamos en el Congreso para repudiar el atentado a la Vicepresidencia de la Nación. Pero también para rechazar cualquier intento de utilización política por parte del kirchnerismo, que quiere instalar la tesis fascista de que la oposición y los medios generan discursos de odio pic.twitter.com/RFTKfU0POj — Martin Tetaz (@martintetaz) September 3, 2022

“Lamentamos las desafortunadas declaraciones públicas del diputado Martín Tetaz, quien relativizó la gravedad y las motivaciones políticas de dicho intento de magnicidio”, plantea el escrito que exige la expulsión, amparado en el artículo 33 del Estatuto Social de la entidad.

Los socios entendieron que, con sus dichos, el legislador exhibe “una ostensible falta de compromiso en la defensa de las instituciones democráticas”.

A minutos del ataque a Fernández de Kirchner, el diputado porteño que integra la coalición Juntos por el Cambio publicó en Twitter que no se trató de un acto de “violento política” e hizo hincapié en “el fracaso de la custodia”. “Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es violencia política. No hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia”, escribió.